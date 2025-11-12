Bogotá Gourmet llega con su primera versión para deleitar a los amantes de la buena sazón

Desde la sazón de nuestros abuelos hasta la contemporaneidad culinaria, serán protagonistas en los paladares de bogotanos y sus visitantes a través de Bogotá Gourmet, un evento gastronómico que, hasta el 8 de diciembre, promete visibilizar las propuestas que dan tributo a la buena sazón y convierte en protagonista a la cadena de valor detrás de cada plato servido en mesa.

Con la apuesta de al rededor 40 restaurantes que tienen listos sus menajes de cocina para apostarle a las preparaciones de primer nivel, cocina tradicional y fast food, Bogotá Gourmet busca deleitar paladares y aliviar los bolsillos de los comensales, quienes pueden disfrutar de un menú de 4 tiempos para 2 personas, con un descuento del 30% sobre la carta oficial de cada establecimiento comercial adscrita al evento.

“Reconocer que Bogotá está entre las ciudades de Latinoamérica con mayor reputación en materia gastronómica (ANDI 2024), nos pone en la tarea de sostener dicho reconocimiento. En ese sentido, País Gourmet, quien lleva más de 12 años al mando de grandes festividades de la cocina, pone la lupa en la capital para aportar al sostenimiento de lo mencionado a través de un evento que le apuesta al desarrollo económico, genera cientos de empleos y dinamiza las cajas registradoras en un momento de baja demanda para el sector a través de las estrategias empleadas”, expresa Daniel García, director de eventos de la multimarca de festivales enfocados a satisfacer las pupilas gustativas.

Esta primera versión del certamen se suma a la línea de País Gourmet, una empresa de sello colombiano que realiza acciones eventuales en la industria de la gastronomía, Esto gracias a su cobertura en gran parte del territorio nacional, a través de Medellín Gourmet y Eje Cafetero Gourmet. A la lista de las ferias de los sabores se suman Dulcemanía, Órale Festival; SANO Vida Consciente, Cocina Col, entre otros más. Los interesados en conocer los restaurantes participantes, los menús y ser comensal, pueden ingresar a la página web www.bogotagourmet.co o visitar el Instagram @bogotagourmetoficial.