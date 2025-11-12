Autoridades identifican a los siete implicados en el atentado contra el Batallón Bolívar de Tunja

Entre los identificados están el explosivista y el conductor del vehículo usado en el atentado

Tunja

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, informó que las autoridades ya lograron identificar a las siete personas presuntamente involucradas en el atentado con explosivos registrado frente al Batallón Bolívar de Tunja, hecho que dejó varios heridos y daños materiales.

De acuerdo con el alto oficial, las investigaciones desarrolladas en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, unidades de inteligencia y la Policía Judicial, permitieron, gracias al análisis de cámaras de seguridad y entrevistas, establecer la identidad de los presuntos responsables.

“Ahí tenemos al explosivista, a la persona que llevó el vehículo hasta este sector y a quienes adquirieron el vehículo en dictamen”, explicó el general.

El oficial indicó además que la información sobre los implicados se mantiene bajo reserva mientras se adelantan los procesos judiciales correspondientes. “Seguimos investigando y recopilando datos de interés; nuestro objetivo es identificar toda la estructura criminal y llegar al núcleo de los responsables de este acto que atentó contra la seguridad de la ciudad”, agregó.