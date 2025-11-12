Atlético Huila adelanta proceso para mudar su sede de municipio

Jugadores de Atlético Huila 2025 / Oficial de Atlético Huila, en Facebook. / ALEJOGILPH

El cuatro veces campeón de la segunda división del fútbol Colombiano (1992, 1997, 2020 y 2021-1), y dos veces subcampeón en la máxima categoría (2007-1 y 2009-2), Atlético Huila, tiene proceso adelantado para mudar su sede a otro departamento.

De acuerdo con la información revelada por el periodista deportivo, Mariano Olsen, quien cubrió la noticia desde que solo era un proyecto, reveló información actualizada a través de su cuenta oficial, en ‘X’.

Michel Deller, dueño de Independiente del Valle, adquirió el club huilense en mayo de 2023 (último año que jugó en la A), y el periodista Diego Rueda lo catalogó como uno de los mejores dirigentes del fútbol sudamericano, una vez fue anunciado.

¿A dónde se iría Atlético Huila?

De acuerdo con la información revelada, el propietario de Atlético Huila “mantuvo reuniones con varios clubes del departamento del Valle para medir su receptividad ante la probable mudanza del equipo al municipio de Yumbo”, aseguró el experto actualidad futbolera.

Cabe mencionar que el escenario deportivo de este municipio es el Estadio Municipal Raúl Miranda, con capacidad para recibir aproximadamente a 3.500 espectadores; mientras que el Guillermo Plazas Alcid, está diseñado para el acceso de 12.000 personas.

Aunque el traslado está adelantado, también aseguró que existen varios detalles por resolver.

¿Cómo va Atlético Huila en el Torneo Colombia?

Luego de la tercera jornada del cuadrangular A, Atlético Huila quedó en la tercera posición con 4 puntos, a 3 de Cúcuta, que es líder. Para llegar a la gran final, debe ganar los tres compromisos restantes para no depender de los resultados en otros estadios, y espera hacerlo, contemplando la diferencia de gol, ya que este ítem favorece parcialmente al conjunto ‘Motilón’.

Durante la fecha 4 recibe a Internacional de Palmira en el Estadio Manuel Murillo Toro, el sábado 15 de noviembre a partir de las 2:00 pm.