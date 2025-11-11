Usuarios del transporte público en Bucaramanga, los más afectados por contaminación del aire

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La contaminación del aire en Bucaramanga está cobrando cada vez más vidas. Un estudio conjunto del Departamento de Salud Pública de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y la Secretaría de Salud de Bucaramanga reveló que las muertes asociadas a la mala calidad del aire aumentaron durante el último año: de 142 en 2023 a 197 en 2024.

Según el informe, las principales causas de estos fallecimientos están relacionadas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, directamente vinculadas a los altos niveles de material particulado presentes en el ambiente.

Los investigadores detectaron que los llamados “vehículos chimenea”, buses de transporte público con tecnología antigua, emiten concentraciones de contaminantes hasta dos veces mayores que los automóviles informales.

Lea también: Santander sigue liderando los casos de dengue en Colombia

El estudio se llevó a cabo en las carreras 33 y 27 de la capital santandereana, a la misma hora y bajo condiciones similares de tráfico. Los resultados dejaron en evidencia la urgente necesidad de modernizar el parque automotor y promover alternativas de movilidad sostenible.

“Tenemos que revalorar la forma como nos movilizamos, pero para eso se requiere una respuesta en doble vía del gobierno, que ofrezca modos, espacios y buses limpios y sostenibles”, advierte Laura Andrea Rodríguez Villamizar, directora del Departamento de Salud Pública UIS.

Entre las recomendaciones para los ciudadanos se incluye el uso de tapabocas en zonas de alta contaminación y optar por rutas con menor exposición al material particulado.

estos fallecimientos corresponden a muertes evitables en la ciudad y que como tales debemos visibilizar no solo su magnitud sino también sus implicaciones sociales, familiares y económicas de manera que mejorar las condiciones ambientales y de movilidad sea una prioridad en el AMB

El llamado es claro: Bucaramanga necesita respirar mejor, y para lograrlo, se requiere un compromiso conjunto entre autoridades y comunidad.