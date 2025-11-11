Joven permanece en clínica tras ser atacada con arma de fuego, en Atlántico: buscan a su expareja

Una mujer resultó herida en balacera al interior de un SITP en Bogotá / CBNSiam

En el municipio de Malambo, Atlántico, se reportó un nuevo ataque armado contra una mujer.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Se trata de una joven de 22 años, quien permanece en un centro asistencial tras ser atacada a bala, al parecer, por su expareja.

La joven es Shary Isabel Visbal Galvez, quien se encuentra gravemente herida luego del ataque reportado en la noche del pasado domingo.

Así ocurrió el hecho

Según testigos, dos sujetos a bordo de una moto llegaron hasta la vivienda de la mujer y dispararon contra ella, para posteriormente se dieron a la huida.

Visbal Galvez permanece bajo pronóstico reservado tras recibir dos impactos de bala en el tórax y otro en el antebrazo izquierdo.

La Policía busca a su expareja, pues, al parecer, sería el principal sospechoso del atentado.