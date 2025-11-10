¿Aviones de guerra sobre Barranquilla?: Esto se sabe

El paso de aeronaves militares sobre Barranquilla, Santa Marta y municipios cercanos sorprendió a muchos ciudadanos este lunes, quienes grabaron los sobrevuelos y los compartieron en redes sociales preguntándose qué ocurría.

Las imágenes se difundieron rápidamente, generando especulaciones sobre el motivo de los operativos aéreos, debido a la potencia y frecuencia de las aeronaves que se observaron durante la mañana.

Operativo por la Cumbre de la CELAC

De acuerdo con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, los sobrevuelos hacen parte del dispositivo de seguridad dispuesto para la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se desarrolla esta semana en la región Caribe.

El Comando Aéreo de Combate No. 3 informó que se emplean aeronaves de ala fija, rotatoria y sistemas no tripulados, con el objetivo de reforzar la vigilancia del espacio aéreo y apoyar a las autoridades civiles y militares en tierra.

Monitoreo constante

La Fuerza Aeroespacial destacó que todas sus capacidades aéreas, técnicas y humanas están activadas y articuladas con las entidades encargadas de la seguridad del evento internacional.

Estas operaciones, añadió, buscan garantizar un entorno seguro tanto para la ciudadanía como para las delegaciones internacionales que asisten al encuentro diplomático.