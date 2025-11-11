¿Qué dijo el comandante de la Policía sobre los atracos a turistas en ríos y cascadas en el Quindío?

Armenia

En el Quindío, la Policía está tras la pista de un grupo de delincuentes que encapuchados están atracando turistas en los llamados paseo de olla en ríos, quebradas y cascadas.

El fin de semana se conoció en redes sociales sobre el hurto a varias personas que disfrutaban del paseo a los Chorros de San Rafael en zona rural del municipio de Calarcá, donde varios delincuentes amenazaron a las personas y se llevaron sus pertenencias entre ellos, celulares y dinero y huyeron del lugar.

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta indicó “frente al hurto que se presentó en este sector turístico, pues estamos, validando qué fue lo que ocurrió, recibiendo las respectivas denuncias.

Y agregó “Allí hemos venido haciendo unos acompañamientos en unas horas donde más son propicias las visitas de las personas que son durante el día, pero también le pedimos a las personas que en horas de la tarde noche pues eviten ir a esos sitios que son alejados de la ciudad que no tienen una presencia permanente de policía y que se prestan indiscutiblemente para los que delinquen quieran aprovecharse y apoderarse de sus objetos personales”

Estamos revisando, y validando información que incluso nos puede dar cuenta que son personas del mismo sector, personas que viven en esta misma área rural, que conocen, el terreno muy bien y esperamos en muy pocos días dar un resultado importante frente a ellos.

En redes sociales también se denunció el fin de semana otro hurto similar en el alto del Hippie en zona rural del municipio de Circasia en el Quindío, que también está en investigación por parte de las autoridades.