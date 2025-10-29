Denuncian robo a pareja de turistas en un glamping en Salento, Quindío, autoridades investigan

Armenia

Una pareja de turistas extranjeros denuncia que fueron víctimas de un millonario robo en un glamping ubicado en zona rural del municipio de Salento en el Quindío

A través de la red social Instagram Alfonso Tejedor en su cuenta twoinmotion publicó un video el 18 de octubre donde a da a conocer que fue victima de robo en un glamping en Salento, Quindío

En el video señalan “Hace dos días nos robaron mucho dinero en equipos de fotografía, drones, cámaras y efectivo. Esto ha pasado en Salento. Todo lo que usamos para crear el contenido que amamos”y agregan “no sabemos qué ha podido ser, hemos estado con el dueño, hemos dejado las cosas en el glamping y el dueño nos ha invitado a comer fuera.

Cuando hemos vuelto nos han robado cámara, drones, tarjetas, todo. Solo teníamos mi móvil porque yo lo llevo a todas las partes, gracias a Dios, pero nos han robado todo” el monto de lo robado puede alcanzar los 100 millones de pesos.

Aunque en ninguno de los videos los denunciantes dan el nombre del glamping donde se presentó el robo, en los comentarios de las publicaciones les responden a varios seguidores y se trata de Green Valley Glamping Salento que ubicado a cinco cuadras del parque principal del municipio de Salento.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Edison Hernán Espinosa, secretario de turismo de Salento que sobre este caso señaló “nosotros vimos también la denuncia directamente por redes, igualmente nos habíamos acercado con la policía, hicimos un trabajo de inspección directamente dentro del glamping. Nos dejó un poco preocupados, realmente con la información que dicen los chicos porque pues no es muy común que en Salento ocurra una novedad como esa, porque yo tengo aproximadamente 20 glamping y pues es primera vez que escucho un robo en un lugar como este.

Hicimos un trabajo de inspección dentro del lugar, teniendo el tema de documentación, miramos por donde, ellos plantean o dicen que se perdieron sus elementos, pero realmente el que toma la decisión y el que mira ya al final de todo eso son las autoridades competentes.

Ellos hicieron la denuncia, la fiscalía, la policía y digamos que hasta aquí va el curso de esa investigación y así mismo le vamos a dar respuesta a ellos al final cuando la autoridad nos entregue toda la información completa.

Y agregó “Normalmente también fuimos por tema de tranquilidad y también de una forma por información, no nos encontramos con el propietario, nos recibió fue la administradora del lugar e ingresamos, miramos todo, encontramos todo pues muy normal, documentación al día, nosotros no vimos nada anormal que haya sucedido dentro del lugar.

Lo importante es que la fiscalía, como están en un proceso de investigación, son las autoridades que realmente van a al último este veredicto sobre lo que pasó dentro de ese glamping

El funcionario subrayó “cuando hacemos las visitas de control y seguimiento a esas empresas y lo que hacemos nosotros es decirles a ellos sobre el tema de cuidado, sobre el tema de seguridad, sobre la inspección de cámaras, sobre la el check in, el check out de la gente que ingresa, si son extranjeros revisen el sistema de migración Colombia para tener un control muy fuerte.

Pero te digo, hay es algo tan extraño, pero igualmente como esperamos que a las autoridades nos den al final esa información y darle tranquilidad a todo el mundo de que seguimos trabajando para que Salento mantenga su seguridad.