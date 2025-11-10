Colombia enfrenta un aumento en la inflación anual a octubre, que alcanza el 5.51%

Imagen de referencia de aumento de inflación en Colombia. Foto: Getty Images. / Nelson Hernandez Chitiva

Por cuarto mes consecutivo, la inflación anual registró una tendencia al alza, alcanzando en octubre un 5.51%, confirmó el director de Metodología del DANE, Cesar Mauricio López.

Explicó que este nuevo incremento refleja un aumento principalmente por la variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas.

La división Restaurantes y hoteles registró una variación anual de 7,61%, siendo esta la mayor variación anual. En octubre de 2025 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: bebidas calientes.

Otros sectores que impactaron el costo de vida fueron en su orden educación con el 7.34% y alimentos con el 6.64%.

Según el DANE, la división Información y comunicación registró una variación anual de 0,69%, siendo esta la menor variación anual. En octubre de 2025 el mayor incremento de precio se registró en la subclase: servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (2,17%).

El director de metodología del DANE, César Mauricio López reveló que el IPC en octubre fue del 0.18% y en el año corrido 4.74%.

Los analistas del mercado estimaron que con este resultado, el Banco de la República mantendrá su tasa de interés de referencia estable en lo que resta del año en 9.25%, debido a que la inflación mantiene una tendencia al alza.