Gobierno colombiano mantiene el diálogo con EE.UU pese a controversia por fotomontaje de Petro

Santa Marta

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, descartó que el Gobierno colombiano vaya a llamar a consultas al embajador en Estados Unidos, Daniel García Peña, en medio de las tensiones surgidas por la publicación de un artículo que incluyó una imagen del presidente Gustavo Petro generada con inteligencia artificial.

“Por ahora no hay un llamado a consultas al embajador, nosotros seguimos diciendo que debemos dialogar, hemos pedido y tenemos el apoyo de toda América para que podamos establecer un diálogo diplomático sobre estas controversias con Estados Unidos”, expresó la canciller.

Villavicencio explicó que la Cancillería ha emitido notas verbales a la representación estadounidense para pedir aclaraciones sobre la información difundida. Reiteró además que la postura del Gobierno colombiano se mantiene en el diálogo y la negociación política como caminos para resolver las diferencias.

Insistió en que las relaciones bilaterales deben conducirse con respeto mutuo y a través de los mecanismos diplomáticos tradicionales. “Esta es nuestra posición del diálogo diplomático, la negociación política en torno a las controversias o a los puntos de vista diferentes”, subrayó.

La canciller también resaltó que Colombia no busca escalar las tensiones con Washington y que el país mantiene su mano tendida para el entendimiento, recordando que las diferencias deben resolverse por la vía pacífica y dialogada.