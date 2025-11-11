Más de 10 personas son capturadas en zona rural de Supía (Caldas) por ejercer minería ilegal

Manizales

En la operación contra la minería ilegal, las autoridades inhabilitaron dos unidades de producción minera, cuatro motobombas, más de 100 metros de manguera, canecas, palas, picas y otros elementos utilizados para la explotación ilícita.

“En una operación desarrollada en la vereda Bajo Guascal, se efectuó la captura de 11 personas dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros, quienes extraían, mensualmente, alrededor de 700 gramos de oro valorados en 224 millones de pesos”, manifiesta el coronel John Martínez, comandante del batallón Ayacucho.

Agrega que esa actividad ilegal impactaba, negativamente, el río Cauca afectando el ecosistema y la fauna de la zona. “El Ejército Nacional ratifica su compromiso con la protección de los recursos naturales y su labor conjunta con otras entidades para combatir las economías ilícitas que fortalecen los grupos delincuenciales y que alteran la seguridad en el departamento de Caldas”.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, imputados por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El operativo fue desarrollado por las tropas de dicho batallón, en conjunto con el batallón de guardia civil número 5, la Seccional de carabineros y protección ambiental de Caldas, el CTI y Corpocaldas.