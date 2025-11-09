Otro reconocimiento para Manizales, esta vez por su ecosistema de emprendimiento

Manizales

La capital de Caldas se posiciona una vez más como referente en el ámbito internacional, esta vez como el mejor ecosistema de ciudades intermedias para emprender en Latinoamérica.

Así lo revela el reciente reporte del Grupo de Ecosistemas Inteligentes de América Latina (GEIAL) correspondiente al año 2025, un estudio que evalúa la capacidad de las ciudades para generar y mantener dinámicas propicias para el desarrollo del emprendimiento.

Marcela Escobar, directora de Manizales Más, enfatizó la relevancia de esta plataforma institucional en el acompañamiento del desarrollo del ecosistema emprendedor.

“Esta es una medición que se hace en 27 ecosistemas de todo Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Y Manizales ha participado ya por 3 años consecutivos quedando entre los tres primeros puestos en todo Latinoamérica. O sea, en este momento somos el ecosistema de ciudades intermedias mejor para emprender en todo Latinoamérica”, destacó la líder del programa.

Le puede interesar: Manizales reconocida entre las ciudades creativas de la Unesco

¿Por qué fue destacada Manizales?

El informe destaca a Manizales en el primer lugar en áreas clave como Cultura, Gobernanza, Ciencia, Tecnología e Innovación, y Apoyo Institucional. Estos pilares reflejan el esfuerzo articulado y sostenido de sus instituciones, bajo el liderazgo de la Alcaldía, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y fomentar un ambiente propicio para el surgimiento y crecimiento de nuevas empresas.

Marcela Escobar, destacó además los puntos claves que le han dado este reconocimiento a Manizales, frente a lo que insiste en que el acompañamiento de las universidades, los gremios, el gobierno local y departamental y los empresarios lo hacen posible.

“Este indicador mide varios pilares, que son los que estamos explicando, todo el tema de cultura, el tema de la gobernanza; que tiene este ecosistema, que es resaltada y que, digamos, es donde punteamos mejor a nivel Latinoamérica, es el tema de la cultura, el tema de la gobernanza y la articulación de los diferentes actores, entonces esto demuestra que tenemos un ecosistema muy fuerte y una institucionalidad que acompaña al desarrollo del ecosistema”, insistió.

Le puede interesar: Manizales, ciudad capital con un futuro prometedor: renacer que despierta orgullo y confianza

Otra exaltación para Manizales

Por su parte, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, manifestó su satisfacción con los resultados.

“Nosotros seguimos articulados con Manizales Más, lo que garantizamos son los recursos para que Manizales Más siga funcionando, pero nosotros aparte, que es parte del ecosistema emprendimiento, le venimos ayudando muy fuerte, por ejemplo, a los clúster", destacó el mandatario.

Un compromiso con firmas para el futuro

El evento de presentación del reporte GEIAL 2025 culminó con la firma de una carta de intención por parte de los participantes. Este documento simboliza el compromiso de todos los actores involucrados a continuar aportando desde sus respectivas labores para seguir mejorando y consolidando el ecosistema de emprendimiento en Manizales.

Este reconocimiento internacional no solo consolida la imagen de Manizales como una ciudad innovadora y emprendedora, sino que también refuerza su posición como un modelo a seguir para otras urbes de América.Latina que buscan potenciar sus ecosistemas de emprendimiento.

¿Qué es Manizales Más?

Manizales Más es una alianza para el desarrollo integral del ecosistema de emprendimiento de la región, donde buscan generar las condiciones necesarias para crear y crecer empresas.