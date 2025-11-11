Los Tigres del Norte estrenan documental y confirman su regreso a Colombia

Los Tigres del Norte, los máximos exponentes de la música norteña a nivel mundial, continúan demostrando por qué son considerados “Los Jefes de Jefes”.

Desde 1968 han conquistado escenarios internacionales con un repertorio que marcó la historia del género regional mexicano.

Hace pocos días, Billboard los reconoció como “el grupo más influyente de la música regional mexicana”, incluyéndolos en su lista de los 75 mejores artistas de todos los tiempos, logro que se suma a sus 66 sencillos en la lista Hot Latin Songs.

En las ultimas horas la agrupación estrenó su esperado documental “Los Tigres del Mundo: El Norte Más Allá de la Frontera”, una producción que celebra más de cinco décadas de trayectoria.

Este proyecto se suma a otros trabajos cinematográficos como “Los Tigres del Norte: Historias que contar” (2022) disponible en Prime Video y “Los Tigres del Norte at Folsom Prison” (2019) en Netflix, reafirmando su impacto cultural más allá de la música.

LOS TIGRES DEL NORTE FIN DE AÑO CORTESIA DIANA ALFONSO PRESS Ampliar

La agenda de los Tigres no se detiene. Este jueves 13 de noviembre se presentarán en la 26ª Entrega Anual de los Latin Grammy, que se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Además, están nominados en dos categorías: Mejor Álbum de Música Norteña por La Lotería y Mejor Canción Regional Mexicana por el tema homónimo.

Como si fuera poco, la agrupación anunció su regreso a Colombia en diciembre con la exitosa gira “La Lotería Tour 2025”, que ha logrado sold out en cada ciudad visitada.

En nuestro país ofrecerán dos conciertos imperdibles: 11 de diciembre en Yopal (Casanare) y 13 de diciembre en Sogamoso (Boyacá), en la Cancha Monumental Nacional FC, con más de tres horas de show ininterrumpido.

Los asistentes podrán disfrutar de clásicos como El Jefe de Jefes, La Puerta Negra, Contrabando y Traición, Pedro y Pablo, Ni Parientes Somos, La Mesa del Rincón, Señor Locutor, Golpes en el Corazón, entre otros, además de sorpresas que harán vibrar a los fanáticos.

Será un honor recibir nuevamente a Los Tigres del Norte, una agrupación multipremiada que entrega pasión y talento en cada escenario, consolidándose como íconos indiscutibles de la música regional mexicana.