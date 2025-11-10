Carlos Vives anuncia su Tour Al Sol 2026, una gira por 14 ciudades de Norteamérica

Carlos Vives está listo para iluminar los escenarios de Norteamérica con su Tour Al Sol 2026, una gira que comenzará el 16 de abril en Toronto y culminará el 5 de junio en San Juan, Puerto Rico, pasando por ciudades emblemáticas como Nueva York, Nueva Orleans, Miami y Los Ángeles.

Este tour celebra más de 30 años de carrera musical, reviviendo los himnos de Clásicos de La Provincia y La Tierra del Olvido, junto con nuevas versiones del álbum La Tierra del Olvido 30 Años (Remastered & Expanded).

Cada concierto será una experiencia sensorial que sigue el camino del sol, desde el primer rayo del amanecer hasta el atardecer lleno de nostalgia y magia.

“Tour Al Sol es un concierto con el sol de la Provincia”, afirma Vives.

La gira incluirá producciones visuales de alto nivel, con un ascenso simbólico del sol que representa esperanza, energía y memoria. El espectáculo será presentado por CMN en Estados Unidos y Canadá, y por No Limits Entertainment en Puerto Rico.

La preventa de boletos inicia el 13 de noviembre a las 10 a.m. a través de Spotify, y la venta general será el 14 de noviembre en www.carlosvives.com.

Fechas destacadas del Tour Al Sol 2026: