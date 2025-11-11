Insólito accidente en Tunja: motocicleta quedó suspendida en el aire por cables

Tunja

Un inusual accidente se registró en la tarde de este martes en el norte de Tunja, luego de que una motocicleta quedara suspendida en el aire tras enredarse con unos cables de telecomunicaciones. El hecho ocurrió en el barrio Santa Ana, a la altura de la carrera 3.ª con calle 58, y fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de la capital boyacense.

El capitán Darío Pedreros, comandante del Cuerpo de Bomberos de Tunja, explicó que el incidente fue reportado inicialmente como un cableado caído que habría ocasionado un accidente de tránsito.

“Al llegar al lugar encontramos una motocicleta suspendida por su llanta delantera en uno de los cables. La conductora, al parecer, no se percató de que los cables estaban sobre la vía y al pasar por encima, la llanta delantera se enredó, lo que hizo que la motocicleta quedara literalmente colgando”, indicó.

El capitán Pedreros agregó que la mujer, identificada como Sandra Gutiérrez, presentó un hematoma en la pierna izquierda y algunas escoriaciones. “También se registró derrame de combustible debido a la posición en la que quedó la motocicleta, por lo que fue necesario controlar el riesgo antes de bajarla”, explicó.

Tras verificar la situación, los bomberos solicitaron apoyo de una cuadrilla de EBSA, que confirmó que los cables no pertenecían a la red eléctrica sino a empresas de telecomunicaciones.

“Cortamos los cables, bajamos la moto y aseguramos el área. Se hizo el reporte a las compañías correspondientes para que retiren el cableado y así evitar otros accidentes”, añadió el comandante.

Por fortuna, la conductora fue valorada en el lugar y no requirió traslado a un centro asistencial.