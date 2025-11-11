Dimar emite alerta por incremento de lluvias para las próximas 72 horas en el Caribe colombiano

La Dirección General Marítima (Dimar) alertó sobre el ingreso de un fuerte frente frío y un sistema de baja presión que afectará las condiciones meteorológicas y marítimas en el Caribe colombiano durante las próximas 72 horas.

“Se prevén lluvias intensas acompañadas de fuertes ráfagas de viento, así como oleaje con alturas superiores a los 3 metros y vientos que podrían alcanzar velocidades cercanas o superiores a 50 kilómetros por hora. Estas condiciones serán más intensas entre el miércoles 12 y la madrugada del jueves 13 de noviembre, cuando se espera la disminución de las condiciones adversas”, dijo la Dimar.

Ante esta situación, la Dirección General Marítima recomendó extremar las medidas de seguridad en las actividades marítimas y costeras, especialmente en el litoral central y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Inundaciones en el Atlántico

Las fuertes lluvias provocaron fuerte trancón en la Circunvalar, a la altura del puente de la calle 46. También hubo inundaciones en Villa Campestre, Puerto Colombia.

En la Circunvalar, en el sentido Norte – Sur, se generó un estancamiento de agua lo que generó un fuerte trancón durante la tarde de este lunes, mientras tanto en Villa Campestre problemas con las obras en La Gran Vía están generando inundaciones de varios edificios y calles cada vez que llueve.