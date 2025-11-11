Gobernadores del Caribe condenan el atentado contra el mandatario de Arauca

Una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos fue anunciada por las autoridades para dar con el paradero de los responsables del atentado contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, ocurrido cuando se desplazaba por el municipio de Fortul.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló que los primeros indicios apuntan a que el ataque habría sido perpetrado por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Gobernadores del Caribe expresan su rechazo

Desde diferentes departamentos de la región Caribe, los gobernadores condenaron el hecho y se solidarizaron con Martínez. El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, calificó el atentado como “una afrenta contra la democracia, las instituciones y quienes trabajamos por el bienestar de nuestros territorios”.

Por su parte, Elvia Milena Sanjuan, gobernadora del Cesar, manifestó su preocupación por la inseguridad que enfrentan los líderes regionales:

“No puede seguir ocurriendo que, mientras entregamos nuestras vidas al servicio de las comunidades, la violencia nos alcance. Rechazo profundamente el atentado que sufrió mi colega Renson Martínez, gobernador de Arauca”, dijo.

También se pronunció el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien expresó su solidaridad con el mandatario araucano y pidió al Gobierno Nacional fortalecer las medidas de seguridad para proteger la vida de los gobernadores en zonas con presencia de grupos armados.

“Todos los gobernadores estamos profundamente preocupados por lo ocurrido con Renson Martínez, gobernador de Arauca. Él se dirigía hacia Tame cuando su vehículo fue impactado con al menos veinte disparos, tanto en las llantas como en los vidrios y a lo largo de toda la carrocería. Esto demuestra que se trató de un atentado dirigido directamente contra él, y por eso exigimos información clara y precisa sobre las causas, las razones y los responsables de este grave hecho. Las elecciones deben realizarse en un ambiente de orden, seguridad y tranquilidad, y en eso tenemos una responsabilidad compartida los gobernadores y el Gobierno Nacional. Necesitamos garantías y claridad sobre lo que pasó con nuestro colega, porque este atentado nos preocupa profundamente”, explicó.