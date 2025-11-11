Fiscalía investiga a mujeres que presenciaron golpiza a Jaime Esteban: “puede haber un instigador” del homicidio

La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación para determinar el grado de responsabilidad de dos mujeres en el crimen del estudiante de Los Andes, Jaime Esteba Moreno, la madrugada del 31 de octubre en Bogotá: Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, que vestía disfraz azul y Bertha Parra Torres, con disfraz negro.

El estudiante de Ingeniería de Sistemas departía con amigos en la discoteca Before Club, y, al salir del sitio fue interceptado por un grupo de cuatro disfrazados.

Las dos mujeres presenciaron como Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suarez Ortiz lo agredieron causándole un trauma craneoencefálico severo que derivó en su homicidio. De hecho, la de disfraz azul habría alentado la golpiza, tras señalarlo de haber realizado presuntos actos indebidos.

Dadas estas circunstancias, la fiscal Elsa Reyes advirtió que se busca establecer si hubo un instigador del homicidio.

Leer: Ricardo González se declaró inocente por crimen de Jaime Esteban Moreno: “le dio una patada y lo dejó tendido”

“Estas personas fueron capturadas y dejadas en libertad en ese momento. Pero la Fiscalía está adelantando las investigaciones con el fin de determinar el grado de responsabilidad de estas dos mujeres que se encontraban con estos hombres. Y sí lo mencionó la Fiscalía indicando que si bien es cierto estas dos personas no participaron en los golpes físicos, no quiere decir que no tuvieran alguna participación en el hecho. De manera tal que en este caso estuvieron presentes cuatro personas y de las otras está determinando el grado de responsabilidad de cada uno de ellos, si puede haber un instigador, un determinador en este caso”, señaló la Fiscal.

Fiscalía niega que el homicidio de Jaime Esteban sea preterintencional: “la intención era para acabar con la vida”

“Ellos actuaron sabiendo el riesgo que asumían y que este resultado lesivo se podría producir y no hicieron nada para evitarlo (…) De manera que considera la Fiscalía que aquí no se reúnen los requisitos para un homicidio preterintencional. La intención de ellos era para acabar con la vida de esta persona. La primera vez, muy posiblemente, la intención era lesionarlo. El dolo estaba dividido hacia causar lesiones a esta persona, pero cuando regresan a causar las nuevas lesiones, la indicación de que ahora sí lo van a acabar y realizan esos actos determinados y completamente desnudados, definidos para acabar con la vida de esta persona y se alejan del lugar cuando ven que ya se encuentra en un estado tal que está ahogándose en su propia sangre, que tiene sangre, le está brotando sangre por la boca, los ojos, la nariz y se alejan del lugar de manera tranquila. En este caso, considera la Fiscalía que se reúnen los requisitos para hablar de un dolo”, explicó la delegada de la Fiscalía.

Le puede interesar:Testigo relató cómo fue la agresión a Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, en Bogotá

Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suarez Ortiz ya fueron imputados por homicidio agravado, ambos están pendientes de que se defina su medida de aseguramiento.