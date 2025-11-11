Fariana inicia la celebración de fin de año con “Bebiembre” y se prepara para los Latin Grammy

Fariana, la estrella colombiana que ha revolucionado la música urbana, adelanta la celebración de fin de año con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Bebiembre”, ya disponible en todas las plataformas digitales.

Esta canción evoca la alegría, los sentimientos y emociones que caracterizan la época decembrina, invitando a compartir con familia y amigos en un ambiente festivo.

“Bebiembre” forma parte del próximo álbum de Fariana titulado “Música para bailar”, que se estrenará la próxima semana. Este disco incluirá temas como “No Te Borro”, su reciente éxito con el que rindió homenaje al legado del gran Joe Arroyo, reafirmando la versatilidad musical que ha marcado su carrera y su conexión con la herencia latina.

El lanzamiento coincide con un momento clave para la artista: su participación en la semana de los Latin Grammy en Las Vegas, donde se encuentra nominada en la categoría “Mejor Álbum de Música Urbana” por su proyecto “Underwater”. Este álbum, considerado por medios especializados como uno de los mejores discos urbanos del 2024, incluye 19 canciones y rompió esquemas en la industria por su formato de larga duración, demostrando la ambición artística de Fariana.

Con esta nominación y su nuevo sencillo, Fariana consolida su posición como una de las artistas más influyentes del género urbano en Colombia y Latinoamérica. “Bebiembre” no solo marca el inicio del conteo regresivo para las celebraciones decembrinas, sino que también refleja la esencia festiva que la artista quiere transmitir en esta etapa de su carrera.

Fariana continúa innovando y llevando su música a nuevos escenarios, demostrando que su talento y creatividad no tienen límites. Prepárate para bailar y celebrar con “Bebiembre”, el tema que promete convertirse en la banda sonora de las fiestas de fin de año.