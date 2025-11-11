Liga colombiana: Las cuentas de Atlético Nacional para quedarse con el punto invisible

Los jugadores de Atlético Nacional festejan una anotación ante el Deportivo Pasto / Colprensa.

Este jueves se definirán los últimos equipos clasificados a los cuadrangulares finales y los dos equipos que serán cabezas de grupo y, por ende, tendrán la ventaja deportiva en semifinales, también conocido como “el punto invisible”.

Cinco equipos llegan a esta última jornada con chances de quedarse con el punto. De entrada, Independiente Medellín y Atlético Nacional comienzan la jornada con la ventaja, cada uno con 37 puntos.

Ambos equipo antioqueños se encuentran igualados en la diferencia de gol, los dos suman +15; no obstante, el Poderoso ha marcado 43 goles; mientras que el Verdolaga registra 37 anotaciones, razón por la cual es segundo. Bucaramanga también cuenta con 37 unidades, pero su diferencia de gol es de +14, por lo cual es tercero.

¿Qué necesita Nacional para quedarse con el punto invisible?

El equipo de Diego Arias tendrá un duro cierre del Todos Contra Todos, visitando al Junior en Barranquilla a las 7:00PM. Los antioqueños podrían quedarse con el punto invisible incluso perdiendo, dependiendo de lo que pudiera suceder en los otros partidos.

De igual manera, ganar tampoco le garantizará que la ventaja deportiva será para ellos, puesto que podrían presentarse otros resultados que dejarían al equipo en la tercera posición de la tabla.

Si gana: Que Medellín o Bucaramanga no ganen y si ganan ambos, que Bucaramanga no lo haga por una diferencia de dos goles más de la que Nacional consiga en su partido.

Si empata: Que Medellín y Bucaramanga no ganen ambos sus respectivos partidos y que Tolima no gane su encuentro por más de cuatro goles; que Medellín pierda si gana Bucaramanga y que Tolima no gane por más de cuatro goles o, simplemente que Bucaramanga pierda y Tolima no gane por más de cuatro goles.

Si pierde: Tendrá que esperar que Medellín pierda por un gol más o que Bucaramanga ni Deportes Tolima o Fortaleza ganen.

Así se jugará la fecha 20

Miércoles 12 de noviembre

[4:00PM] La Equidad Vs. Pereira

[8:20PM] Boyacá Chicó Vs. Millonarios

Jueves 13 de noviembre

[7:00PM] Llaneros Vs. Envigado

[7:00PM] Santa Fe Vs. Alianza

[7:00PM] Águilas Doradas Vs. Tolima

[7:00PM] Medellín Vs. América

[7:00PM] Unión Magdalena Vs. Fortaleza

[7:00PM] Pasto Vs. Bucaramanga

[7:00PM] Cali Vs. Once Caldas

[7:00PM] Junior Vs. Nacional