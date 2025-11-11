Empezó a operar la vía 4G Magdalena 2: ¿Cuál es su recorrido? Conecta 2 departamentos

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que desde el pasado lunes 10 de noviembre se habilitó este tramo entre Remedios y Vegachí para que los usuarios viales puedan transitar de manera más rápida y segura hacia el mar Caribe.

“Los antioqueños vamos a poder llegar a Caucasia, desde Medellín, en menos de 4 horas y media, una alternativa para llegar al mar Caribe. Es una vía de las mejores especificaciones, conecta a los departamentos de Santander y Antioquia. Esta obra la hizo una gran concesión —Río Magdalena 2—, nosotros tenemos todo el cariño y respeto por el sector privado cuando sacan adelante este tipo de iniciativas, también por eso hay que exigir muchísimo”, indicó el mandatario departamental.

La Autopista Río Magdalena, con una inversión de $2,3 billones y una extensión total de 153,3 kilómetros, tiene forma de “V”: parte del Alto de Dolores, en Maceo, y se bifurca hacia Puerto Berrío por un lado y hacia Remedios por el otro, beneficiando a más de 155.000 habitantes del Nordeste.

En total, fueron necesarios 22 millones de metros cúbicos de excavación y 870.000 metros lineales de anclajes para dominar la agreste geografía, en una obra que tomó diez años completar.

Vía 4G Magdalena 2:

Con esta vía 4G habilitada, la calzada sencilla será de 153,3 kilómetros que conectará a Medellín con el Bajo Cauca y el Magdalena Medio, a través de los municipios de Remedios, Vegachí, Yalí, Yolombó, Maceo y Puerto Berrío en Antioquia y Cimitarra en Santander.

Esta vía cuenta con 43 estructuras entre puentes, viaductos y pasos elevados, además de 32,8 kilómetros de carriles de avance. En su proceso constructivo se generaron más de 22 mil empleos.

“El proyecto representa la funcionalidad de un nuevo corredor vial, que transforma la movilidad y el desarrollo de Antioquia, Santander y el norte del país. De esta forma, el Ministerio de Transporte en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), le cumple a las regiones materializando proyectos estratégicos que marcan hitos en la conectividad y progreso del país”, señaló Oscar Torres, presidente de la ANI.

Características principales: