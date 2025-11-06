Vías y educación: los pilares de la Gobernación de Santander en sus dos primeros años

Bucaramanga

La restauración de vías que estaban en deterioro y los programas de educación, enfocados en otros idiomas distintos al español, han sido los dos enfoques principales de la gestión de la Gobernación de Santander durante sus primeros dos años.

Fue el teatro Santander, el epicentro de la ceremonia de rendición de cuentas 2024-2025. Aquí, durante cuatro horas, los directores de las dependencias y secretarios, encabezados por el Gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus y la primera dama Victoria Casallas, entregaron un balance de las actividades, programas y otras acciones ejecutadas desde la administración departamental.

Pese a que históricamente, una de las principales problemáticas de Santander son las vías, en este periodo de 24 meses, la administración de Mateus logró más de 12 billones de inversiones para corredores viales como Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, Curos-Málaga, $320 mil millones, la vía Yuma, 409 mil millones y la ruta de los comuneros $2,4 billones. También, se reactivaron obras estratégicas en los municipios de Barichara, Zapatoca, San Gil y Jesús María, con inversiones que superaron los $450 mil millones.

“Hemos trabajado sin descanso para que los proyectos avancen, hoy logramos destrabar obras que impulsan el progreso de Santander”. Aseguró el mandatario.

En otros municipios como Vélez y Albania, la Gobernación adelantó planes maestros del acueducto y alcantarillado, como también, los estudios y diseños por $15 mil millones de pesos.

Para la educación del departamento, fueron dos años de poner en marcha, programas educativos enfocados en la pedagogía de una segunda lengua, pero con el factor diferencial de la inmersión. El programa “It’s time for education”, ha beneficiado a 133 niños y niñas que estudian en colegios públicos de las provincias. La iniciativa busca mejorar el bilingüismo en el departamento a través de experiencias internacionales que tardan varias semanas y que incluyen clases, recorridos y talleres, en un país de elección.

El campo educativo, obtuvo una inversión de más de $1 billón, que se ven materializados en el segundo lugar que actualmente Santander ocupa en las pruebas saber pro y tyt.

Mateus Díaz, destacó la proyección de grandes proyectos para Santander durante los primeros dos años de su mandato, iniciativas como el Centro de Eventos del Oriente Colombiano, el fortalecimiento turístico de Topocoro y Acualago, la creación del CEGES para Bucaramanga, la doble calzada La Virgen–La Cemento, el Anillo Vial Externo Metropolitano y el acueducto de Los Santos.