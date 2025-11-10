Gobierno habilitará un carril en el km 18 de la Vía al Llano y promete paso total el 15 de noviembre

El Ministerio de Transporte anunció que esta semana se habilitará al menos un carril en el kilómetro 18 de la Vía al Llano ,uno de los puntos más críticos afectados por los deslizamientos recientes. Así mismo explicaron que a más tardar el sábado 15 de noviembre estaría listo el paso por ambas calzadas.

Esta medida permitirá aliviar la movilidad entre Bogotá y Villavicencio, mientras se completan los trabajos de estabilización en la zona.

“Esta semana vamos a habilitar los dos carriles de la vía al llano en el kilómetro 18. Para ello hemos hecho el terraceo y remoción del material, perforación de drenes para liberar la presión, recuperación de la estructura del pavimento y gestión predial”, afirmó la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Acciones que permiten la reapertura de la vía al llano

En la zona afectada se han adelantado intervenciones para permitir la recuperación del corredor:

● Remoción y terraceo de material inestable.

● Perforación de drenes para disminuir la presión de agua en la zona.

● Reconstrucción y recuperación del pavimento.

● Gestión predial para la disposición técnica y ambiental del material.

● Monitoreo técnico permanente y verificaciones semanales con veedurías ciudadanas.

Habilitación de la vía tendrá impacto en la economía

La habilitación de esta vía permitirá la reducción de los tiempos de viaje frente al paso restringido que se mantiene actualmente, así mismo habrá alivio para las actividades comerciales que se realizan en la región de la Orinoquía.

Pérdidas económicas para el Departamento del Meta por el cierre de la vía al Llano

Durante el foro “Crisis de la vía al Llano y sus implicaciones para la ciudad” citado por los concejales Sandra Forero, Julián Espinosa Ortíz, Emel Rojas Castillo y Donka Atanassova, la concejal Sandra Forero afirmó que las pérdidas por el cierre de este corredor se acumulan, pues en los primeros 10 días de cierre se superaron$500.000 millones en pérdidas; por día, el impacto es de más de$20.000 millones en comercio y hasta $50.000 millones en la economía regional del departamento del Meta. Los sectores que se han visto afectados por las restricciones de peso en la vía, han sido la ganadería, el comercio, la agroindustria y el turismo.

“Estamos muy pendientes de la atención a la emergencia que se presentó en el km 18, por esa razón en el ejercicio de diálogo que tenemos con el Ministerio de Transporte, la ANI, el Invías y el concesionario, hemos tenido varias reuniones y como resultado, hoy es una visita técnica que ofreció la ministra que se haría semanalmente y estamos iniciando este ejercicio en el cual nos acompañan ingenieros y especialistas de la Gobernación del Meta”, dijo el presidente de la Veeduría Vial del Meta, Orlando Barbosa Villalba.

Gobierno avanza en estudios y diseños para construir una vía nueva al llano: será de 32 kilómetros

La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, informó que están realizando estudios y diseños para la construcción de una vía nueva de aproximadamente de 32 kilómetros en calzada sencilla en el sentido Villavicencio-Bogotá. Este proyecto denominado Boquerón-El Tablón, es una de las soluciones a largo plazo que está planteando el Gobierno Nacional.

Así mismo en la consultoría se contempla el mejoramiento de las vías actuales que conectaran con esta nuevo corredor, y la construcción de intersecciones que permitan la movilidad de los usuarios, y así mantener una movilidad ágil para los residentes de los municipios aledaños.

En este momento el proyecto se encuentra en revisión y aprobación de la ANI, la cual revisará los estudios y diseños entregados, que incluyen los análisis técnicos, ambientales, sociales y financieros, para que así la entidad defina sí el proyecto continúa bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP).