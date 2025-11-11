Listo convenio por $8.000 millones para mejorar vía Tunja – Moniquirá

La salida norte de Tunja hacia Moniquirá será intervenida tras el anuncio del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el representante Wilmer Castellanos, quienes confirmaron recursos para recuperar el tramo que hoy se encuentra en grave deterioro.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya en compañía del Representante, Wilmer Castellanos anunciaron recursos para recuperar la «trocha» en la que se ha convertido la salida de Tunja hacía Moniquirá.

Amaya recordó que, aunque esa vía no es obligación de la gobernación se comprometieron recursos con el Instituto Nacional de Vías para recuperar la carretera que está en pésimo estado.

«Nos encontramos aquí en la salida de la Glorieta Norte hacía Moniquirá, cinco kilómetros de una vía que está totalmente deteriorada, una vía por la que pasa un tráfico nacional permanentemente y que por supuesto la ciudad de Tunja, todos los tunjanos, pero también los habitantes de Ricaurte están esperando que se alegre. Si bien es cierto no es responsabilidad de la Gobernación intervenir esta vía hemos hecho la tarea con nuestro congresista y hermano Wilmer Castellanos, con el equipo de la gobernación y con el Invías para poder sacarla adelante».

El gobernador anunció la firma de un convenio por $8.000 millones.

«Se ha firmado un convenio por $8.000 millones, $4.000 de la gobernación y $4.000 millones del Instituto Nacional de Vías para hacer un mejoramiento».

El Representante a la Cámara, Wilmer Castellanos entregó detalles de los trabajos que se harán para recuperar esa vía.

«Se realizará el mantenimiento correctivo de los sitios críticos y la instalación de una sobre carpeta asfáltica desde la Glorieta Norte hasta el kilómetro 5.2 beneficiando barrios tan importantes como La María, Estancia del Roble, Villa Limbania, La Colina, San Rafael, pero también a la provincia de Bajo Ricaurte y la comunicación nacional entre Boyacá y Santander».