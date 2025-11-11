“Doctrina Trump” y los resultados de la cumbre CELAC-UE

En Hora20 el análisis a una nueva crisis entre Bogotá y Washington, esta vez por un fotomontaje, la llamada “Doctrina Trump”, el alcance de las políticas de la administración Trump en América Latina y las formas en diplomacia para resolver una nueva tensión. Después, el análisis al cierre de la cumbre CELAC-UE, lo que deja el encuentro, los acuerdos, la participación de Venezuela y lo que implica en medio de las tensiones con la Casa Blanca.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Borda, politóloga, internacionalista y profesora en la Universidad de los Andes, recalcó que el documento conocido no es de la Casa Blanca, ni de Trump, ni representa la forma de entender la relación con Colombia o América Latina, “hay puntos donde existen coincidencias, ese documento refleja es la versión de un congresista de lo que debe ser la relación con Colombia, Bernie Moreno es una figura influyente en el gobierno y esta sugerencia de lo que debería ser la doctrina, puede ser bien recibida, pero prefiero quedarme con las declaraciones de Landau que sugiere que eso no es lo que se quiere hacer, que lo que se quiere es pelar contra drogas y organizaciones criminales y que no están detrás de encarcelar a Petro”. Señaló que este episodio no es tan accidental y que representa la forma de ejercer disuasión mostrando hasta dónde se puede llegar sin comprometerse, “es más una mostrada de dientes sin comprometer la autoridad y legalmente la voluntad de la Casa Blanca en el asunto, pero también muestra que Petro gesta formas de reacción particulares”.

Frente a lo que dejó la cumbre en Santa Marta, comentó que terminó con declaraciones suaves, poco vinculantes y con compromisos que no superan a los existentes, “incluye muchos temas y los trata con superficialidad, pero eso no es culpa del gobierno, así funciona este foro y es el resultado de que América Latina tiene una dificultad en lograr acuerdos para salir a negociar, entonces eso solo complica más las cosas”.

María Claudia Lacouture

María Claudia Lacouture, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana y exministra de Comercio, planteó que al ser el documento de un senador, el que plantea la “Doctrina Trump”, este no genera responsabilidad al gobierno porque el mensaje de la foto es la propuesta de un congresista, “pero no la política del gobierno y por consiguiente las acciones en diplomacia deben ser de buscar una respuesta sobre el documento, pero no es una acusación sobre el gobierno de EE. UU. ellos dicen que su mayor batalla es restablecer seguridad nacional y ese ámbito es muy amplio porque no solo es un tema de seguridad física, narcotráfico, terrorismo, abarca temas de seguridad con China, los temas de tecnologías, servicios y que incluyen el proceso de seguridad nacional”.

En cuanto a los efectos de estas tensiones, dijo que desde la imposición del arancel recíproco el país ha registrado un 16% de las exportaciones, “se logró dar la vuelta con el aguacate y limón Tahití, se logró hacer ejercicio y hay crecimiento de exportaciones, pero vemos riesgos: negociaciones de otros países y que nosotros no avanzamos en arancel 0%. Tenemos que agilizar proceso de negociación. Segundo, internamente el 88% del arancel lo asume internamente EE. UU. y se empieza a ver solicitud de compradores de movilizar arancel al exportador y solo el 8% lo ha asumido. El tercero, con acciones que se dan desde punto de EE. UU. frente a necesidades de organizar aliados y el cuarto es político, la tensiones constantes y la búsqueda de confrontación”.

Gustavo García

Para Gustavo García, exviceministro del Interior, abogado y profesor universitario, la Casa Blanca no envía señales claras, “es necesario un pronunciamiento vía canales diplomáticos sobre las intenciones de Trump en la región, se puede pensar que no es lo que se aplica en su totalidad, pero hay señales en las que se renuncia a un esquema cooperativo contra las drogas y ahora es más bien de carácter bélico sobre fenómenos que implican crímenes, que para algunos son crímenes de lesa humanidad y eso está en marco de la teoría que sí se aplica y es “América primero” y si ellos están primero, todos estamos de segundos”.

Manifestó que los esquemas agresivos rompen confianza con EE.UU., “se genera sentimiento antiamericano que no es conveniente para nadie, son centro de la polémica y de desarrollo y eso genera contradicción en los esquema de lucha contra narcotráfico”. En cuanto a las implicaciones políticas, dijo que se está registrando solidaridad con el presidente Petro, incluso de sectores que no son afines a su proyecto político.

Andrés Caro

Andrés Caro, cofundador de la Fundación para el Estado de derecho, abogado y candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Yale, explicó que los gobiernos de Trump y Petro tienen dos maneras de pensar la doctrina de las relaciones internacionales, “por un lado, lo que hacen embajadores, secretarias de estado, instituciones del sistema diplomático y, por otro, lo que dicen los presidentes. Trump ha sido insultante con Petro cuando lo meten en la lista Clinton, hay acusaciones indebidas, pero al tiempo él fue y pidió desobediencia en Nueva York, entonces hay un juego retórico muy duro que le sirve a cada uno para tomar electores. Trump piensa en los latinos de Florida, Arizona y Texas”. Detalló que hay falsas equivalencias entre Petro y Maduro como buscan hacerlo desde Estados Unidos, “Maduro es un dictador, no tiene legitimidad, no tiene la protección de un jefe de Estado que es electo siguiendo las reglas y es jefe de un cartel, pero Petro no es nada de eso, entonces la falsa equivalencia tampoco es muy útil para entender lo que ocurre”.

En cuanto a la cumbre de Santa Marta, dijo que tal vez con la presencia de más jefes de Estado, hubiera sido más exitosa, “pero no sé si la declaración no es síntoma de la mala situación del multilateralismo y nos conformamos con generalidades y la foto, en ese sentido, es un fracaso que organizaciones se vuelven líneas ideológicas: a la OEA van presidentes conservadores y la izquierda envía cancilleres, pero a la CELAC va la izquierda y la derecha envía a funcionarios de segundo nivel”.

