Del 14 al 16 de noviembre Sogamoso vivirá su segunda Feria Internacional del Libro

La cita es en el auditorio de la Universidad de Boyacá

La Alcaldía de Sogamoso y la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio en cabeza de Jorge Eliecer Cárdenas presentan la segunda versión de la Feria del Libro de Sogamoso – FILSOG 2025, un evento que consolida al Municipio, como un territorio que promueve la lectura, la literatura y el conocimiento como pilares del desarrollo cultural y ciudadano.

Durante los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2025, la ciudad se convertirá, por segundo año consecutivo, en el punto de encuentro para lectores, escritores locales, nacionales e internacionales, artistas y comunidades que creen en el poder transformador de los libros, la palabra y la imaginación. El evento es de entrada libre y se desarrollará en el auditorio de UniBoyacá.

Programación

Viernes 14 de noviembre:

Panel de Opinión, Medios y Libertad de Expresión: “Entrevistando al entrevistado”, con Gustavo Gómez Córdoba, reconocido periodista, escritor y director del programa Hoy por Hoy de Caracol Radio, quien compartirá su experiencia y reflexiones sobre el arte de contar historias.

Sábado 15 de noviembre:

Charla «Del Altiplano al Vaticano: travesías e historias detrás de los muros», con Néstor Pongutá, periodista y comunicador sogamoseño, quien relatará su trayectoria profesional y su visión de la palabra como herramienta de transformación social y puente entre culturas.

Domingo 16 de noviembre:

Taller “Libros multilingües”, con Amalia Low, escritora colombo-japonesa, artista y promotora cultural, quien compartirá su experiencia en la creación de obras que trascienden idiomas y generaciones.

La feria rendirá un especial reconocimiento a los escritores sogamoseños, cuyo talento y aporte a la literatura local serán exaltados en espacios de diálogo, lectura y disertación.

