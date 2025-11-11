Ciro Quiñónez cumple el sueño de un seguidor que quiere ser cantante

Lo que comenzó como un sencillo asado de domingo entre Ciro Quiñónez y Yeison Jiménez terminó convirtiéndose en una historia que inspira.

Durante la planeación del próximo lanzamiento de Ciro, Yeison propuso crear un concurso para apoyar a un artista emergente del género popular, con el objetivo de cambiarle la vida a un talento que reflejara esfuerzo y pasión.

La convocatoria superó todas las expectativas: más de 800 artistas de distintas regiones del país y del exterior se inscribieron.

El fenómeno se viralizó rápidamente por la emoción y energía de los concursantes. Entre ellos apareció Juancho Agudelo, un joven de Amalfi, Antioquia, que decidió apostarlo todo por su sueño. Juancho trabajaba en una finca y, con sacrificio, vendió su moto para comprarse un parlante, con el que recorrió las calles de su pueblo cantando y buscando el apoyo de su comunidad para conseguir votos.

Su historia, voz y autenticidad lo convirtieron en el favorito del público y finalmente en el ganador oficial de esta convocatoria liderada por Yeison Jiménez y Ciro Quiñónez, un proyecto que unió talento, historia de vida y destino.

El premio fue una oportunidad única: grabar una canción junto a Ciro, bajo la producción de Dany On The Beat, con el patrocinio total de Yeison Jiménez, quien asumió los costos de la producción musical, el video y la promoción en radio, prensa y medios digitales.

Así nació “Bandido”, un tema de la autoría de Simón Bauri Genery, que retrata el sentir de un hombre que, tras entregarlo todo por amor y ser traicionado, decide volver a creer, pero con la advertencia de que si esta vez no funciona, cerrará definitivamente su corazón y se convertirá en un “bandido” del amor.

El video oficial, dirigido por Juan Pablo Ruiz, ofrece una propuesta visual minimalista y emocional, sin protagonistas ni historia romántica, enfocada en la fuerza interpretativa de ambos artistas y en el mensaje de la canción.

“Bandido” no solo es una canción, es la prueba de que los sueños sí se cumplen cuando hay talento, disciplina y corazón, afirma Ciro Quiñónez, quien celebra poder compartir este lanzamiento con un artista que representa la voz del pueblo y la esperanza de las nuevas generaciones.

“Bandido” ya está disponible en todas las plataformas digitales, y su video oficial puede disfrutarse en el canal de YouTube de Ciro Quiñónez y Juancho Agudelo.