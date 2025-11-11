Harold Santiago Mosquera se pronuncia sobre versiones de cambio de equipo

Harold Santiago Mosquera, autor del gol en el último minuto del partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, mantuvo viva la ilusión del León de clasificar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana. Sin embargo, su futuro parece estar definido y todo apunta a que el jugador no continuará en el club capitalino.

Según lo informó el periodista Cesar Augusto Londoño, Mosquera quien ha jugado en Millonarios, Dallas (Estados Unidos), Pachuca (México), Deportivo Cali y Creta (Grecia), está próximo a convertirse en nuevo jugador de América de Cali; sin embargo, el jugador se pronunció al respecto.

“Mi única prioridad es Independiente Santa Fe”

En las últimas horas, Harold Santiago Mosquera se pronunció a través de sus redes sociales sobre los rumores que se han presentado respecto a su fututo en Santa Fe, pues el presidente del club, Eduardo Méndez, anunció oficialmente la salida del jugador.

A lo que Harold Santiago respondió con una publicación en su cuenta oficial de Instagram:

“En los últimos días he visto diferentes versiones y comentarlos sobre mi futuro futbolístico. Quiero expresar con totol respeto y claridad que, en este momento, mi única prioridad es Independiente Santa Fe, el club al que pertenezco y con el que estoy completamente comprometido mientras sigamos en competencia”.

Añadió: “Cualquier decisión sobre mi futuro será comunicada en su momento, de manera oficial y con el respeto que merece tanto Santa Fe como cualquier institución interesada. Soy consciente de que los rumores hacen parte del fútbol, pero quiero dejar claro que no permitiré que nada desvié mi enfoque del objetivo que tenemos como grupo”.

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe?

Independiente Santa Fe se jugará su cupo a los cuadrangulares en la última fecha de la Liga Colombiana este jueves 13 de noviembre al enfrentarse con Alianza, que también quiere entrar a los ocho, el juego de disputará en el estadio El Campín, a partir de las 7:00 de la noche.