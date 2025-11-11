Barranquilla vivirá la segunda versión del Gran Premio Rotax del Caribe 2025: ¿cuándo y dónde?

Se realizará en Barranquilla el Gran Premio Rotax del Caribe 2025, la competencia de karts más importante del calendario nacional, que tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Gran Malecón.

Será la segunda edición de este evento, que forma parte del campeonato Rotax Max Challenge Colombia de Karts y que consolidará nuevamente a la ciudad como epicentro del deporte a motor en el país.

Un circuito de alto nivel

El trazado urbano, de 900 metros de longitud, cuenta con 12 curvas y rectas largas, permitiendo alcanzar velocidades de hasta 115 km/h.

La Secretaría Distrital de Recreación y Deportes destacó que el circuito cumple con los estándares internacionales del kartismo y fue diseñado para ofrecer una experiencia emocionante tanto a los pilotos como al público.

Impacto económico y turismo deportivo

El Gran Premio del Caribe no solo enciende los motores, sino también la economía local. El evento atraerá a miles de visitantes y fortalecerá el turismo deportivo, generando movimiento en sectores como la hotelería, gastronomía y transporte.

Además, familias enteras disfrutarán de un ambiente festivo que combina la velocidad y la cultura caribeña.

Categorías para todas las edades

Este año participarán 143 pilotos nacionales e internacionales provenientes de Perú, Ecuador, México, Chile, Canadá y Aruba, además de distintas regiones de Colombia. Los competidores se medirán en categorías que van desde los más pequeños hasta los más experimentados:

Baby Max: 4 a 8 años

4 a 8 años Micro Max: 8 a 11 años

8 a 11 años Mini Max: 9 a 14 años

9 a 14 años Junior Max: 12 a 16 años

12 a 16 años Senior Max: 14 años en adelante

14 años en adelante DD2 Max y DD2 Elite: 14 años en adelante

14 años en adelante DD2 Super Master: 42 años en adelante

Cada piloto buscará sumar puntos para clasificar al Campeonato Mundial de Karts Rotax, que se disputará en diciembre de 2025 en Bahréin, junto al circuito de Fórmula 1. Cinco pilotos colombianos ya aseguraron su participación, reflejando el alto nivel de competencia que caracteriza a este campeonato.