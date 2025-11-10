Protesta pacífica en Puerto Boyacá por presunta eliminación de acuerdos laborales

En Puerto Boyacá se llevó a cabo en la mañana de hoy la protesta anunciada por el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (SUNET), en rechazo a los decretos 055 y 061 de 2025 emitidos por la Alcaldía Municipal. Según el sindicato, estas disposiciones revocan acuerdos laborales firmados desde 2011, los cuales establecían condiciones de bienestar y mejoras salariales para los empleados públicos. La jornada inició sobre las 8:00 a. m. frente a la Alcaldía y Empresas Públicas, con presencia de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, además de organizaciones como la CUT, Fecode y la USO.

El presidente nacional de SUNET, Germán García Delgado, explicó que la protesta buscó visibilizar la inconformidad ante lo que calificó como una «desconocida abrupta» de los acuerdos logrados en más de una década de negociaciones. «...El alcalde, amparándose presuntamente en el artículo cuarto de la Constitución Política, deroga acuerdos laborales suscritos desde 2011, los cuales mejoraban las condiciones de vida de los trabajadores. Esto afecta directamente a los empleados públicos y desmantela políticas de bienestar...», señaló García en entrevista previa.

García también aseguró que el sindicato ha buscado canales institucionales para resolver el conflicto antes de llegar a la protesta. Indicó que se solicitaron reuniones con la administración municipal y el Ministerio del Trabajo para que este último actuara como garante del proceso de revisión. Sin embargo, según el dirigente sindical, la Alcaldía ha mantenido una postura «renuente», limitando el diálogo y sugiriendo que cualquier reclamación deberá resolverse a través de demandas judiciales. «...No queremos llegar a acciones penales, disciplinarias o de tutela. Queremos sentarnos y revisar los acuerdos con el Ministerio como garante...», afirmó.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica durante dos horas, como había sido anunciado. Tras finalizar la jornada, los trabajadores retornaron a sus labores. No obstante, SUNET advirtió que, si la Alcaldía no abre espacios de diálogo, iniciará acciones legales para buscar la nulidad de los decretos. El sindicato reiteró que su intención es mantener canales institucionales de negociación y que el objetivo central es proteger los derechos adquiridos por los empleados públicos en Puerto Boyacá.