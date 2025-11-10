Prepárese: estos son los barrios que estarán sin agua este miércoles en Barranquilla y Soledad

La empresa Triple A anunció que este miércoles 12 de noviembre adelantará una jornada de mantenimiento, mejoras y optimización en el sistema de acueducto que abastece a Barranquilla y Soledad. Según informó la compañía, las labores tienen como objetivo fortalecer la continuidad y calidad del servicio de agua potable en la región metropolitana.

Los trabajos incluyen la ampliación de la capacidad de captación con la entrada en servicio de un nuevo manifold de 42 pulgadas, así como la instalación y empalme de tramos de tubería en varios puntos estratégicos de la ciudad.

Zonas de intervención

Entre los sectores donde se desarrollarán las labores se destacan:

Carrera 2 Sur con Circunvalar , donde se repondrá un tramo de 20 pulgadas.

, donde se repondrá un tramo de 20 pulgadas. Calle 110 con carrera 9G , donde se reemplazará un tramo de 24 pulgadas.

, donde se reemplazará un tramo de 24 pulgadas. Vía 40 con calle 77, donde se empalmará una tubería de 18 pulgadas como parte del programa de expansión de redes del Distrito.

Durante las horas de ejecución del mantenimiento, se presentarán suspensiones temporales del servicio de agua en algunos barrios de Barranquilla y Soledad, por lo que la empresa recomienda a los usuarios almacenar el líquido necesario para las actividades básicas del día.

Barrios y zonas afectadas

El mantenimiento se extenderá desde las 5:00 de la mañana hasta cerca de la medianoche, tiempo durante el cual más de 160 barrios de Barranquilla y Soledad estarán sin servicio de agua potable.

En Barranquilla, las suspensiones cubrirán amplios sectores del suroriente, centro, suroccidente y norte, incluyendo barrios como La Chinita, La Luz, Rebolo, Villanueva, Santa Helena, Las Nieves, Los Trupillos, San Roque, Centro, La Unión, Boyacá, Montes, Atlántico, Chiquinquirá, San Isidro, Loma Fresca, Rosario, Barlovento, Barrio Abajo, Moderno, La Victoria, San José, Alfonso López, Montecristo, Modelo, Santa Ana, San Francisco, Bellavista, La Concepción, El Castillo, San Salvador, Siape, Las Flores, Nueva Granada, Olaya, Lucero, Los Pinos, Ciudadela de Salud, San Felipe, Los Andes, Valle, Pumarejo, Buena Esperanza, El Carmen, Villate, La Ceiba, Cevillar, La Sierra, Los Continentes, Kennedy, La Sierrita, El Santuario, La Alboraya, Recreo, Carlos Meisel, Nueva Colombia, Cuchilla de Villate, El Ferry, Pasadena, Simón Bolívar, CL 30 acera par desde CR 2 hasta CR 8, Universal I y II, Los Laureles, Bella Arena, Villa Blanca, Buenos Aires, Las Palmas, El Limón, Tayrona, El Parque BQ, San Nicolás, José Antonio Galán, La Magdalena, El Campito, El Milagro, 7 de Abril, Santo Domingo de Guzmán, Ciudadela 20 de Julio, Conidec, Los Girasoles, Carrizal, Las Américas, Granjas Campesinas, San Carlos, San Luis, Santa María, Veinte de Julio, Conjunto Residencial Las Gardenias, El Romance, Villa Flor, California, Cordialidad, Villas de San Pedro I, II y III, La Gloria, El Bosque, Las Malvinas, Evaristo Sourdis, 7 de Agosto, La Paz, Los Olivos I y II, Por Fin, Me Quejo, La Manga, La Esmeralda, Los Rosales, Pastoral Social, Ciudad Modesto, El Edén, Los Ángeles I, II y III, El Pueblo, Ciudadela de Paz, entre otros.

También se verán afectados barrios industriales y portuarios ubicados sobre la Vía 40, así como la Zona Franca de Barranquilla, Caribe Verde, Villas de San Pablo y comunidades en el corredor de la Carrera 38 hasta la entrada a Juan Mina.

En el municipio de Soledad, la suspensión abarcará gran parte de su zona urbana, entre ellos Hipódromo, Cruz de Mayo, Centro, Ferrocarril, La Floresta, El Triunfo, Juan Domínguez Romero, La Esperanza, Sal Si Puedes, Pumarejo, Manuela Beltrán, Prado Soledad, Montecarmelo, Villa María, 12 de Octubre, 15 de Agosto, 16 de Julio, 20 de Julio, 7 de Agosto, Cabrera, Cachimbero, Buena Esperanza, Carnero, Centenario, El Oriental, El Pasito, La Loma, La María, La Virgencita, Las Marinas, Nacional, Nuevo Triunfo, Porvenir, Salcedo, Urbanización Santana, Aeropuerto, El Esfuerzo, Villa Anita, Villa Gladys, Libertador (Calle 30 desde La Virgencita hasta Mesolandia), Minuto de Dios, Manuela Beltrán, Linda María, Renacer, Villa Adela I y II, Zarabanda, Prado Soledad, Manuela Beltrán, Linda María, Renacer, Villa Adela I y II, Zarabanda, Prado Soledad, Montecarmelo, Villa María, Villa Sol, 23 de Noviembre, Viñas del Rey, San Vicente, Villas del Rey, Urbanización Marta Gisella, Villa Monik, Villa Esther, La Candelaria, Alianza, Antonio Nariño, Bonanza, Ciudad Bolívar, Ciudadela Metropolitana (un sector), Farruca, Jerusalén, La Fe, La Ilusión, La Viola, Las Colonias, Las Colonias II, Las Nubes, Los Fundadores, Portal de Las Moras, San Antonio, Sector Cementerio, Tajamares, entre otros.

También se incluyen urbanizaciones y sectores recientes como Villa Katanga, Villa Mónaco, Villa Muvdi, Soledad 2000, Ciudad Paraíso, Viñas del Rey, Villa Stefani, Portal de Las Moras, Villas de Soledad, Villa Zambrano y el entorno del Parque Muvdi.

Triple A confirmó que el servicio se restablecerá de manera gradual una vez culminen las labores técnicas en las líneas principales de distribución.

Limpieza y control de calidad

Triple A también adelantará la limpieza y lavado de los tanques de almacenamiento en tres plantas de tratamiento, cumpliendo con el Decreto 1575 de 2007, que regula la protección y control de la calidad del agua para consumo humano en Colombia.