Montería celebra: Un nuevo millonario en Córdoba gana los $29.000 millones del Baloto

Montería

La ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, se convirtió en el epicentro de la fortuna durante la noche del sábado 8 de noviembre de 2025.

En el sorteo 2576 de Baloto, el anhelado acumulado de $29.000.000.000 fue adjudicado a un único tiquete vendido en esta localidad a través de Record.

Este hecho constituye un momento histórico, ya que es la primera vez que el premio mayor de Baloto recae en esta región del país.

La empresa Record, a través de su gerente Juan David Muñoz, confirmó la noticia con entusiasmo: “Tenemos una excelente noticia, tenemos un nuevo millonario en el departamento de Córdoba. El ganador del Baloto, primera vez que cae el acumulado en esta región”.

Muñoz añadió que es “un gran triunfo para el departamento de Córdoba” y destacó la amplia cobertura de la compañía, la cual cuenta con “más de 1600 puntos de atención” a nivel nacional.

Los números de la suerte

El boleto ganador fue adquirido bajo la modalidad manual, con la combinación formada por los números 1, 6, 18, 21, 24 y la súper balota 12.

Además de crear a un nuevo multimillonario, este sorteo en particular generó una amplia ola de ganadores menores. En total, se registraron 30.468 aciertos que, en conjunto, se repartieron una suma adicional de $29.229.344.550 en premios.

Este evento no solo transforma la vida del ganador principal, sino que inyecta una importante cantidad de recursos a miles de hogares colombianos, consolidando el juego como un fenómeno de masas con un impacto económico significativo en cada sorteo.

La alegría se siente especialmente en Córdoba, donde la suerte ha sonreído de manera extraordinaria.