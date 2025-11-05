Minsalud sobre pretextos de comisión séptima por reforma: “mañana es que le da mareo a la doctora”
El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo se refirió a la suspensión del debate a pesar de radicar mensaje de urgencia
El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió una vez más sobre la suspensión del debate de la reforma de la salud en la Comisión Séptima del Senado, discusión que, a pesar del mensaje de urgencia para reanudarla, no surtió efectos para poder avanzar con la discusión.
Advirtió que los senadores no quieren debatir el proyecto y buscan todo pretexto para postergar el debate, y les da miedo archivarlo, como ocurrió con la reforma laboral.
“Mañana fue que le dio mareo a la doctora, no, que fue que le dio mareo al doctor, no, no les interesa, no, ya se acabó este gobierno, y lo que no saben es que el pueblo va a reelegir este gobierno”, indicó el ministro de salud.
Decreto suspendido para reorganizar el sistema de salud, seguirá adelante
Sobre el decreto del modelo preventivo, predictivo y resolutivo que suspendió temporalmente el Consejo de Estado, señaló que la corte en el 2008 emitió la sentencia T-760 dando directrices sobre la atención primaria, prevención, promoción y equipos básicos, y hoy en día el Consejo de Estado determina cosas distintas al fallo del alto tribunal.
“Quedamos en un limbo porque la Corte hizo una cosa y el Consejo de Estado hizo otra. Seguiremos adelante”, indicó.
Por otro lado, respecto al cálculo de la unidad de pago por capitación (UPC), señaló que avanzan en el estudio de acuerdo a la información que hasta ahora han entregado las EPS, para posteriormente realizar la reunión de la Comisión de Costos, Tarifas y Beneficios, quienes determinarán de acuerdo al estudio de cuánto será el aumento.