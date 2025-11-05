Minsalud sobre pretextos de comisión séptima por reforma: “mañana es que le da mareo a la doctora”

El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió una vez más sobre la suspensión del debate de la reforma de la salud en la Comisión Séptima del Senado, discusión que, a pesar del mensaje de urgencia para reanudarla, no surtió efectos para poder avanzar con la discusión.

Advirtió que los senadores no quieren debatir el proyecto y buscan todo pretexto para postergar el debate, y les da miedo archivarlo, como ocurrió con la reforma laboral.

“Mañana fue que le dio mareo a la doctora, no, que fue que le dio mareo al doctor, no, no les interesa, no, ya se acabó este gobierno, y lo que no saben es que el pueblo va a reelegir este gobierno”, indicó el ministro de salud.

Decreto suspendido para reorganizar el sistema de salud, seguirá adelante

Sobre el decreto del modelo preventivo, predictivo y resolutivo que suspendió temporalmente el Consejo de Estado, señaló que la corte en el 2008 emitió la sentencia T-760 dando directrices sobre la atención primaria, prevención, promoción y equipos básicos, y hoy en día el Consejo de Estado determina cosas distintas al fallo del alto tribunal.

“Quedamos en un limbo porque la Corte hizo una cosa y el Consejo de Estado hizo otra. Seguiremos adelante”, indicó.

Por otro lado, respecto al cálculo de la unidad de pago por capitación (UPC), señaló que avanzan en el estudio de acuerdo a la información que hasta ahora han entregado las EPS, para posteriormente realizar la reunión de la Comisión de Costos, Tarifas y Beneficios, quienes determinarán de acuerdo al estudio de cuánto será el aumento.