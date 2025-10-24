“No nos vamos a paralizar”: Minsalud sobre suspensión de decreto que reorganiza el sistema

A través de su cuenta de X, el Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo advirtió que es inadmisible que se intente frenar el modelo preventivo y predictivo que impulsa el presidente Gustavo Petro, para fortalecer la atención primaria en salud, a propósito de la decisión del Consejo de Estado, de suspender provisionalmente el decreto 0858 de 2025, que establece un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo.

“Atentar contra este modelo es ir en contra de la vida misma”, aseguró el ministro.

Señaló que hoy la discusión es sobre el vehículo normativo, no sobre la legitimidad del modelo.

“Los dueños del negocio no quieren que se garantice ese derecho. No nos vamos a paralizar. El cambio continúa”, advirtió Guillermo Alfonso Jaramillo.

Reitera que el objetivo del gobierno es garantizar el derecho fundamental a la salud, según la Ley Estatutaria 1751 de 2015, en todo el territorio nacional y sin ningún tipo de discriminación.