MinSalud insiste que reforma al sistema cuenta con aval fiscal sin depender de ley de financiamiento

Con la suspensión del debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, por no contemplar los recursos que se destinarán en cuanto se apruebe o defina qué pasará con la ley de financiamiento, el ministerio de salud reiteró que el proyecto sí cuenta con el aval fiscal para avanzar en su ejecución, esto sin que dependa de la aprobación de la reforma tributaria.

Señalan que el 20 de agosto, el ministerio de hacienda radicó en dicha comisión, el documento con el concepto, en el cual se plantea que el impacto fiscal estimado del proyecto es compatible con el marco fiscal de mediano plazo, manteniendo la sostenibilidad del sistema

En un reciente debate de control político en la comisión séptima del Senado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó las proyecciones financieras de la reforma a la salud impulsada por el Gobierno, cuya implementación está contemplada en el último año de su mandato.

De acuerdo con el ministro, los recursos destinados a la reforma podrían alcanzar los 109,9 billones de pesos en 2026, cifra que aumentaría a 114,1 billones en 2027.