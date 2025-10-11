Reforma pensional: estas son las personas que se podrían pensionar con menos de 1.000 semanas

La Ley 2381 de 2024, mejor conocida como reforma pensional, fue sancionada por parte del presidente Gustavo Petro en un acto público que tuvo lugar en la Plaza de Bolívar. Sin embargo, la Corte Constitucional ordenó su suspensión antes de que entrara en vigencia el pasado 1 de julio al señalar vicios en el trámite.

El texto de este proyecto de ley contempla un sistema de pensiones sustentado en cuatro pilares con el que se busca garantizar un ingreso básico a aquellas personas que no logran cumplir con los requisitos para jubilarse, contemplados en la Ley 100 de 1993. Asimismo, busca beneficiar a las mujeres con la reducción de las semanas que deben cotizar.

¿Cómo funciona la reducción de las semanas para las mujeres?

El objetivo de la reforma pensional es que las mujeres tengan una reducción gradual en el tiempo acumulado en su fondo de pensiones. De esta manera, solamente deberán cumplir con un total de 1.000 semanas para que puedan acceder a su jubilación, además de poseer la edad mínima para el proceso (mínimo 57 años).

Por otra parte, la reducción comenzaría a aplicar desde el 1 de julio de 2025, de manera que las mujeres solamente cumplieran 1.275 semanas de cotización en pensión. A partir de allí, se descontarían otras 25 en los próximos años hasta llegar al tope de las 1.000 en 2036.

Sin embargo, este no es el único beneficio que contempla el texto de la reforma pensional para las mujeres, ya que también busca generar una disminución adicional de 50 semanas dependiendo del número de hijos que ellas tengan.

Por ejemplo, si una trabajadora concibe tres hijos, podrá pensionarse con solo cumplir 850 semanas cotizadas en su fondo de pensiones a partir del año 2036. Sin embargo, la ley solamente permite este límite máximo para que se le haga el respectivo reconocimiento al momento de acceder a su jubilación.

¿Qué pilares contempla la reforma pensional?

La reforma pensional está estructurada en cuatro pilares con el que se busca el acceso a la pensión para los colombianos. Estos son:

Pilar Solidario: Ofrece una pensión no contributiva para los más vulnerables.

Ofrece una pensión no contributiva para los más vulnerables. Pilar Semicontributivo: Protege a quienes cotizaron, pero no alcanzaron a cumplir con los requisitos para la pensión.

Protege a quienes cotizaron, pero no alcanzaron a cumplir con los requisitos para la pensión. Pilar Contributivo: Aquí se integran Colpensiones y los fondos privados.

Aquí se integran Colpensiones y los fondos privados. Pilar de Ahorro Voluntario: Para complementar la pensión a través de ahorros voluntarios.

¿Qué pasará con la reforma pensional en la Corte Constitucional?

Actualmente, la reforma pensional se encuentra en revisión por parte de la Corte Constitucional al determinar que hubo fallas en el trámite realizado por la Cámara de Representantes, lo que llevó a su suspensión mientras se decreta si hubo una subsanación a los los principios de publicidad, consecutividad y deliberación democrática.

Esta decisión ahora pasará a manos de los nueve magistrados de la Corte que se encargarán de tomar la decisión sobre el proyecto de ley. Si se declara inexequible, este no hará parte del ordenamiento jurídico. De lo contrario, será devuelta al Congreso para que este último determine la fecha en la que entrará en vigencia.