La tragedia en Armero fue el segundo peor desastre volcánico del siglo pasado

De acuerdo con un artículo publicado por la Asociación de Geólogos Colombianos, AGUNAL, al cumplirse 40 años de la tragedia de Armero, este desastre se ubica como la cuarta peor erupción volcánica en la historia de la humanidad por el número de víctimas que dejó. Antes de Armero se registran tragedias como las ocurridas en:

Tambora en la isla de Sumbawa, Indonesia en 1815 que dejó 92.000 muertos. Esta fue la erupción volcánica más grande en la historia humana registrada, que ocurrió el 10 de abril de 1815.

Krakatoa en Indonesia ocurrió el 26 de agosto de 1883 y dejó 36.000 muertos.

Mount Pelée isla caribeña de Martinica, que ocurrió el 8 de mayo de 1902 causó la muerte de aproximadamente 28,000 personas.

Le sigue la tragedia en Armero hecho que ocurrió el 13 de noviembre de 1985 y en donde murieron aproximadamente 25,000 personas.

Así mismo plantearon algunas lecciones que dejó esta tragedia para dar una respuesta efectiva

AGUNAL asegura que para la gestión del riesgo volcánico, o de cualquier otro tipo de riesgo geológico es fundamental coordinación interinstitucional, comunicación clara entre las instituciones y planes de evacuación basados en escenarios realistas. Así mismo explican que la percepción del riesgo debe ser compartida entre científicos, autoridades y comunidades. Y finalmente, la documentación técnica debe traducirse en acciones concretas, no solo en informes.

Momentos antes de la tragedia

Desde el informe que presenta la Asociación de Geólogos Colombianos, explican que antes del desastre y según los registros históricos, el Nevado del Ruiz reportaba importantes antecedentes de catástrofes. Inicialmente, el 12 de marzo de 1595 el franciscano español Fray Pedro Simón describió una erupción del 12 de marzo de 1595, que formó flujos de lodo y escombros. Luego el 19 de febrero de 1845, Joaquín Acosta, el primer geólogo colombiano, describió otro evento catastrófico del Ruiz, que se trató de una inmensa corriente de lodo espeso que, llenando rápidamente el lecho del río, cubrió y arrastró los árboles y las casas, toda la población de la parte superior y más estrecha del valle del Lagunilla murieron.

Ahora bien, antes de la tragedia, en 1984, un derrumbe represó el río Lagunillas generando un lago de 25 metros de profundidad, que llegó a contener cerca de 750.000 metros cúbicos de agua, este hecho resultó siendo poco frente a los 65 millones de metros cúbicos de lodo y escombros, que descendieron por los ríos afectados por la erupción del 13 de noviembre de 1985.

Tragedia de Armero que ocurrió el 13 de noviembre de 1985

El volcán Nevado del Ruiz mostró señales de actividad desde finales de 1984, por esto durante 1985 se realizaron múltiples estudios geofísicos y geoquímicos, que indicaron que hubo un riesgo creciente de erupción. El 13 de noviembre los hechos sucedieron de la siguiente manera:

A las 15:00 se intensificó la actividad sísmica.

se intensificó la actividad sísmica. A las 21:08 ocurrió una erupción explosiva, que generó material volcánico incandescente que fundió parte del glaciar. Esto desencadenó lodo y escombros volcánicos que descendieron por los cauces de los ríos Lagunillas, Gualí, Azufrado y Nereidas, que sepultaron la ciudad de Armero.

“Por esta catástrofe murieron aproximadamente 25,000 personas, frente a las advertencias científicas fueron emitidas, pero la respuesta institucional fue lenta, fragmentada y marcada por la incertidumbre política”, agregó la Asociación de Geólogos Colombianos.