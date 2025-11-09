“El Tolima vivió hace 40 años en Armero la peor tragedia que ha vivido el país”: Carlos Carillo

Tolima

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, anunció que pese a los recortes que ha tenido la entidad a nivel presupuestal se hará un aporte para que se realicen los diseños para la construcción del Centro Integral para la Gestión de Riesgo de Desastres ubicado en el municipio de Armero.

“El próximo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo tendrá la posibilidad de avanzar en este proyecto, pero lo importante es que proyectos como el CIGIR tengan continuidad venga quien venga”, dijo Carlos Carillo.

La construcción del Centro Integral para la Gestión de Riesgo de Desastres se tiene prevista en un predio de 6 hectáreas que entregarán las autoridades del municipio de Armero para que se pueda desarrollar.

“Hablando con el alcalde de Armero el puso a disposición un lote que tiene el municipio, un lote que está muy bien ubicado que no es zona de riesgo y allí en un tema simbólico por ser en este municipio sería muy importante el poder construirlo”, dijo la gobernadora, Adriana Magali Matiz.

A la vez la mandataria regional indicó que “Tenemos el lote listo para el Centro Integral para la Gestión de Riesgo de Desastres y solamente falta que desde la UNGRD se le apueste a esta iniciativa”.

“El Tolima vivió hace 40 años la peor tragedia que ha vivido el país”: Carlos Carillo

Según el director de la UNGRD si se repitiera la historia que vivió Armero hace 40 años con el avance del sistema nacional para la gestión del riesgo sería completamente distinto.

“Hoy el país tiene la conciencia de la importancia del monitoreo de los volcanes toda la nación, hoy gracias al Servicio Geológico Colombiano todos los volcanes activos del país están monitoreados, hoy tenemos sistemas de alerta temprana, hoy tenemos unas capacidades que no teníamos en ese momento”, resaltó Carlos Carrillo.