Juez legalizó captura de Ricardo González, implicado en el crimen de Jaime Estaban, estudiante de Los Andes

La Juez 6 de Control de Garantías de Bogotá legalizó la captura de Ricardo Rafael González Castro, segundo presunto implicado en la golpiza que causó la muerte del estudiante de Los Andes, Jaime Esteba Moreno, la madrugada del 31 de octubre en Bogotá.

“La primera petición de la Fiscalía es que (...) se realice el control de legalidad del procedimiento de captura con orden judicial realizada en este caso respecto del señor Ricardo Rafael González Castro (...) nacido el 12 de septiembre de 2013 en Cartagena, Bolívar, de 22 años, de conformidad con la siguiente argumentación”, solicitó la Fiscal Elsa Reyes, quien detalló que el 7 de noviembre se expidió orden de detención en su contra.

Así se entregó Ricardo Rafael González Castro

“Este procedimiento fue llevado a cabo el día de hoy por investigadores en la ciudad de Cartagena, quienes manifiestan que siendo las 7:55 a.m., se presenta en las instalaciones del edificio del CTI y manifestó que deseaba presentarse porque tenía conocimiento de que existía una orden de captura en su contra. Esta presentación la realizó junto con su defensora de confianza y con el delegado de la Procuraduría”, narró la delegada de la Fiscalía.

La juez consideró que “se respetaron todos sus derechos” e impartió legalidad al procedimiento de su detención.

