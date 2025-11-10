JEP rechaza a José Mauricio Jiménez, exalcalde de Aguazul, por no aportar verdad sobre paramilitares

JUSTICIA

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), rechazó la solicitud de sometimiento de José Mauricio Jiménez Pérez, exalcalde de Aguazul, Casanare, por no aportar a la verdad sobre el paramilitarismo en la región.

Para la entidad el exalcalde de Aguazul no aportó información novedosa o relevante que permitiera aclarar los patrones macrocriminales que afectaron a la población de Casanare, durante el 2001 a 2003, periodo en que fue mandatario.

“Por el contrario, su aporte se limitó de manera reiterada a suministrar argumentos vagos que no permitieron ahondar en la develación plena de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el señalamiento de otros autores implicados en los delitos por los que fue condenado", indica la JEP.

Le puede interesar El ELN se atribuyó el secuestro de cinco soldados en Arauca

De hecho, según la JEP, no brindó información que permitiera revelar con claridad cómo se desarrolló su connivencia con las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), ni sus nexos probados con Héctor Buitrago, conocido como ‘Martín Llanos’.

Recuerda la jurisdicción que durante el mandato de Jiménez, en el municipio aumentaron las extorsiones y los conocidos “diezmos”, así como los homicidios.

“Varios de los testigos escuchados en el paginario son contestes en afirmar que en el período de mandato de JIMÉNEZ PÉREZ se incrementaron las extorsiones a las personas que suscribían contratos con la administración municipal debiendo cancelar el diezmo, al igual que desapariciones y homicidios con la complacencia de la primera autoridad municipal quien tenía vínculos con las Autodefensas Campesinas del Casanare comandadas por Martín Llanos“, dice la resolución de la JEP.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP remitió el expediente de Jiménez Pérez a las autoridades ordinarias para lo de su competencia, toda vez que hay una orden de captura vigente en su contra.

Dicho proceso se adelanta en el Juzgado 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

#JUSTICIA La JEP rechazó la solicitud de sometimiento de José Mauricio Jiménez Pérez, exalcalde de Aguazul, Casanare.



El exalcalde no brindó información que permitiera revelar con claridad cómo se desarrolló su connivencia con las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) ni… pic.twitter.com/6gPLUyWiaj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 10, 2025

Recordemos que Jiménez fue condenado a 29 años de cárcel, en 2011, por la desaparición forzada de Luis Ariel Bernal López y Ariel Rojas Moreno. Por estos hechos fue acusado de ser el autor por omisión, y por concierto para delinquir agravado en calidad de autor.