El ELN se atribuyó el secuestro de cinco soldados en Arauca

Según el comunicado publicado en la página web del Frente de Guerra Oriental, cinco soldados profesionales adscritos a la Brigada 18 del Ejército Nacional fueron secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Tame, Arauca.

El secuestro, afirman, se produjo el pasado 9 de noviembre en horas de la mañana. Los uniformados, que se movilizaban de civil a bordo de un bus de transporte público, fueron interceptados en la vereda Santo Domingo, zona rural del municipio, en un acto que el ELN calificó como un “resultado de la acción de control territorial”.

Los soldados capturados, cuyas edades oscilan entre los 21 y 23 años, hacen parte del Batallón de Apoyo de Artillería de Campaña Número 18. Fueron identificados como:

Sergio Andrés Muñoz Zapata Daniel José Munive Sandoval César Julio Muñoz Osorio Andrés Felipe Muñoz Castro Luis Ángel Navarro Banquet.

De acuerdo con el ELN, los militares serán liberados ante una comisión humanitaria en la tarde de este 10 de noviembre, aunque no dieron detalles de como se llevará a cabo la liberación.

No obstante, la agrupación también responsabilizó directamente al Gobierno Nacional y a las Fuerzas Armadas por la integridad de los retenidos, advirtiendo sobre las consecuencias de cualquier “intento de rescate militar” que pudiera emprenderse.

“Responsabilizamos al Gobierno Nacional y a sus Fuerzas Armadas por lo que pueda sucederles en caso de un intento de rescate militar”, afirma la guerilla.