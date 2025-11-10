Imputación Nicolás Petro: Fiscalía revela cómo se habrían movido los hilos dentro del ‘Caso Fucoso’

La Fiscalía le imputó seis nuevos cargos a Nicolás Petro Burgos por el ‘Caso Fucoso’. Este es el caso de la Fundación Conciencia Social, específicamente de presuntas irregularidades en contratos celebrados con la Gobernación del Atlántico durante el periodo en que Petro Burgos fue diputado del Atlántico.

El ente acusador investiga cinco contratos firmados entre 2021 y 2023 por más de 3.000 millones de pesos.

“Se le investiga por los siguientes hechos cuyas conductas se encuentran tipificadas en los siguientes delitos. Interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio. Esta calificación es provisional señor Nicolás Petro Burgos, y a partir de ahora usted se encuentra vinculado formalmente a este proceso”, señaló la fiscal del caso Lucy Marcela Laborde.

Los hilos dentro de ‘Fucoso’

La representante de la Fiscalía también dio detalles de cómo se habrían manejado los hilos de los presuntos contratos irregularidades entre la fundación y la Gobernación del Atlántico, y el papel que, presuntamente, desempeñó Petro Burgos.

“Usted señor Nicolás Petro indicaba a la fundación el personal que debía contratar para la ejecución de estos. Es así como allegó hojas de vida para que fueran tenidas en cuenta como personal que trabajaría o se encontraría adscrito a esa fundación ‘Fucoso’. Es así como se configura que usted sí tenía conocimiento y dominio de todo el actuar criminal. Estas personas eran contratadas por ingresos superiores a los que efectivamente se les pagaban, para así usted y los demás partícipes poder apropiarse de esa diferencia monetaria”, agregó la fiscal.

Laborde señaló al exdiputado del Atlántico de, supuestamente, haber recibido dos cheques superiores a los 30 millones de pesos.

“El 24 de noviembre de 2021, su esposa, Daysuris del Carmen Vásquez, le informa a usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, por medio de un chat vía aplicación WhatsApp entre Pedro Name y Gustavo De la Ossa. Es decir, Pedro Name y Gustavo De la Ossa comparten una información vía WhatsApp. Y esta información se la remite Daysuris Vásquez a usted, señor Nicolás Petro Burgos. Y le dice, ya pagaron. Ante lo cual usted, señor Nicolás Petro, manifiesta que si se trataría de una suma grande y usted dispuso de una parte de esta. Hecho que nuevamente corrobora de manera objetiva el dominio que usted tenía sobre esta contratación y los dineros públicos objeto de la apropiación ilícita. El pago se realiza mediante el cheque que tiene un valor de 36 millones de pesos y otro por 36 millones de pesos que hacen parte de la conversación entre Daysuris Vásquez y Pedro Name”, indicó.

La fiscal señaló a Petro Burgos de haber, presuntamente, recibido dinero en efectivo en maletas.

“Escuche esto, señor Nicolás Fernando Petro Burgos. El día 4 de diciembre de 2021, a las 6 de la tarde, usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, se desplazó personalmente a la residencia de la señora María Angélica Náme Delgado, ubicada en la ciudad de Barranquilla, lugar al que usted acude en compañía de su escolta el señor Díaz y recibe utilizando a este señor integrante de su esquema de seguridad de, apellido Díaz, directamente dinero en efectivo dentro de unas maletas. Acto seguido usted Nicolás Fernando Petro Burgo recriminó a la señora de Daysuris sobre el por qué el escolta se dio cuenta de la entrega, lo que demuestra su conciencia de la ilicitud del acto corrupto y nuevamente el dominio de estos hechos. Y le dice, Díaz se dio cuenta que es plata, entre mayor reserva, mejor. La relevancia jurídica que tienen estos hechos. El 31 de agosto de 2021 se consuma el acuerdo criminal en la repartición de dinero, que es la fase de planeación y concertación. El 4 de diciembre de 2021 se materializa la ejecución patrimonial indebida con la recepción efectiva del dinero por parte suya, señor Nicolás Fernando Petro”, finalizó.