Gobernador Carlos Amaya anuncia avance del 58% en el Pacto Territorial por Boyacá

Durante una rueda de prensa realizada en Tunja, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, presentó el balance de avance del Pacto Territorial, una estrategia de inversión que contempla proyectos en infraestructura, turismo, movilidad y conectividad regional. Según Amaya, el valor total de este pacto asciende a 2.5 billones de pesos, de los cuales 1.48 billones ya están garantizados y en proceso de aprobación, lo que representa un avance del 58.96%.

El mandatario señaló que este porcentaje demuestra que el pacto avanza de manera sostenida. «...Algunos apostaban a que este pacto fuera un fracaso y que los recursos no se lograran garantizar, pero hoy Boyacá tiene buenas noticias. Estos proyectos no benefician al gobernador ni a congresistas, benefician al departamento...», afirmó.

Entre las obras priorizadas, Amaya destacó corredores viales que considera claves para el desarrollo agrícola y turístico del territorio. Señaló que la vía hacia Ciudad Boyacá impulsará la movilidad de campesinos y visitantes. «...Va a beneficiar a cientos de miles de campesinos que van a poder sacar sus productos y a muchos turista...s» dijo.

Del mismo modo, mencionó la vía Sotaquirá-Barbosa, la cual, según el gobernador, impactará positivamente a toda la región, no solo al municipio. También se refirió a la doble calzada Cómbita–Alto Blanco, que busca fortalecer la conexión entre las zonas productivas y centros de consumo.

Otra obra mencionada fue la vía Villa de Leyva–Barbacoas, importante para una región que recibe miles de turistas cada año. Así mismo, enfatizó la necesidad de avanzar en la vía Tenza–Sutatenza, que permitirá una mejor conectividad en el Valle de Tenza y facilitará el comercio agrícola local.

Amaya explicó que estos avances no son inmediatos, sino resultado de procesos técnicos, estudios y diseños adelantados desde años anteriores. Como ejemplo, mencionó los estudios del Puente de Boyacá, contratados en 2018 con la Universidad Nacional por cerca de 5 mil millones de pesos. «...Tener diseños en fase 3 requiere equipos técnicos sólidos. Nada de esto se improvisa...», aseguró.

El gobernador insistió en que la consolidación del pacto requiere validaciones sectoriales, formulación de proyectos y cumplimiento normativo. En el caso del Puente de Boyacá, por ejemplo, el proyecto debe pasar por una revisión ante el Ministerio de Cultura para ser compatible con su Plan Especial de Manejo y Protección.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de periodistas e instituciones que han participado en el proceso. «...Hoy es un día feliz para Boyacá. A pesar del fin de semana difícil por el atentado, tenemos noticias que muestran el trabajo colectivo y la suma de voluntades. Estos proyectos representan futuro para nuestros campesinos y para nuestras regiones...», concluyó.