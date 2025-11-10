Gobernación de Bolívar y Alcaldía de Santa Catalina construirán cancha múltiple en Loma de Arena

Cartagena

La alegría y la esperanza se sienten en cada rincón de la Institución Educativa de Loma de Arena. Este lunes, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía Municipal de Santa Catalina firman el convenio que hace posible la construcción de una cancha múltiple, un sueño largamente esperado por los niños, niñas y jóvenes del corregimiento.

El gobernador Yamil Arana Padauí destaca que este proyecto nace del compromiso adquirido directamente con la comunidad y del cumplimiento de la palabra empeñada.

“Cuando visitamos la institución educativa nos comprometimos a regresar con soluciones. Hoy cumplimos esa promesa. Transferimos los recursos para que se inicie la contratación y muy pronto veremos a nuestros niños disfrutando de una cancha digna, hecha con amor y responsabilidad”, expresa el mandatario departamental durante la firma del convenio.

El alcalde Arnaldo Beltrán agradeció el respaldo del Gobierno Departamental y resalta que esta obra representa mucho más que una infraestructura deportiva.

“Gracias, Gobernador. Usted fue a Loma de Arena, escuchó a la comunidad, se comprometió y hoy está cumpliendo. Esta cancha será un espacio de encuentro, alegría y convivencia para nuestros jóvenes”, afirma el mandatario local.

Más obras para Santa Catalina

La construcción de la cancha múltiple se suma a un conjunto de inversiones que transforman la calidad de vida de los habitantes de Santa Catalina y sus corregimientos. Entre ellas se destacan:

• El parador turístico de Loma de Arena, que impulsa el desarrollo económico y cultural.

• La pavimentación de la calle nueva del municipio, que mejora la movilidad local.

• La conexión de Loma de Arena con las playas mediante una vía navegable.

• La instalación del puente que une Loma de Arena con Santa Catalina.

• Y la entrega de equipos médicos que fortalecen la atención en salud.