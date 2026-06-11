Guardia Ambiental de Cartagena recibe moderno tótem para monitorear el clima en tiempo real

En el marco de la conmemoración de los 40 años de fundación de la Guardia Ambiental Colombiana, la entidad recibió la donación de un tótem ambiental, denominado “Soffy” que servirá para mejorar algunas de sus tareas habituales. Funciona como una estación meteorológica con un asistente de inteligencia real.

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Este equipo de última tecnología entregado e instalado por la empresa HelpSmart. S.A.S, permitirá a la Guardia monitorear en tiempo real el estado del clima, la calidad del aire, la temperatura, la intensidad de radiación solar, presión, ruido, humedad y otros parámetros ambientales fundamentales para el desarrollo de sus funciones de control, vigilancia y prevención.

El tótem está instalado en actualmente en el Parque Espíritu del Manglar, funciona con paneles solares que garantizan su autonomía energética y sus datos estarán disponibles para la ciudadanía, convirtiéndose en una herramienta de transparencia y educación ambiental.

“Recibir este tótem en nuestros 40 años es un regalo que nos conecta con el futuro. Ahora podremos tomar decisiones basadas en datos exactos sobre la calidad del aire que respiran los cartageneros y las condiciones climáticas de zonas críticas. Esto no vas a ayudar a tener datos reales del lugar donde se utilice”, dijo Roberto Ruiz, director de la Guardia Ambiental Colombiana.

Este moderno aparato también será llevado cuando se requiera hacer actividades en diferentes municipios con apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique. También se utilizará en instituciones educativas, universidades y parques para que la comunidad también conozca un poco sobre ventajes y desventajas de algunas condiciones climáticas.

El director de la Guardia Ambiental señaló que principalmente se harán algunas muestras en comunidades de la Localidad 2 para que ellas mismas verifiquen sus problemáticas ambientales y se establezcan posibles soluciones.

Con esta entrega, la Guardia Ambiental Colombiana cierra su celebración de aniversario dando un paso hacia la modernización y el uso de tecnología para cumplir su misión: guardar Cartagena.