Condenan a más de 33 años de prisión a cómplice de masacre en Santa Catalina, Bolívar

Los argumentos expuestos por la Fiscalía General de la Nación permitieron que el Tribunal Superior de Cartagena revocara la absolución que favorecía a Jhonatan Navarro Grau, alias Mateo, procesado por los delitos de desaparición forzada y homicidio, ambas conductas agravadas. En su lugar fue sentenciado a 33 años y 3 meses de prisión.

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Una fiscal especializada de la Seccional Bolívar demostró que el 10 de enero de 2016, ‘Mateo’ participó en el asesinato de tres personas, quienes fueron reportadas como desaparecidas luego de atender una cita en la vereda Palmarito, municipio de Santa Catalina donde, supuestamente, se negociaba un predio.

Según la investigación, Navarro Grau fue quien contactó a una de la víctimas y la convenció de acudir a la reunión. Las otras dos personas acudieron en calidad de acompañantes.

El referido inmueble fue allanado el 20 de enero de 2016, y allí las autoridades encontraron dos fosas y en ellas se encontraban dos cuerpos amarrados, con signos de tortura. Frente a la tercera víctima, se halló cuero cabelludo que permitió identificarla.

Por estos hechos, un juez libró orden de captura contra el sentenciado para que cumpla la pena impuesta.

Este fallo es de segunda instancia y contra él procede el recurso extraordinario de casación.