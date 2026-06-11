Productor Vic G On The Track lanza álbum colaborativo con 19 artistas emergentes de Colombia

El productor musical cartagenero Vic G On The Track presenta oficialmente “La Convocatoria”, un álbum colaborativo que reúne a 19 artistas emergentes de distintas regiones de Colombia, consolidándose como una plataforma para impulsar nuevas voces dentro de la industria musical nacional.

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Con más de 15 años de experiencia en la producción musical, Vic G On The Track lideró la creación de cada una de las obras que integran este proyecto, apostando por el desarrollo artístico independiente y la construcción de oportunidades para talentos en crecimiento.

Entre los sencillos destacados del álbum se encuentra “Sed de Ti”, interpretado por Gaby Londono, una propuesta que exalta la seguridad, la autenticidad y la fuerza femenina a través de una composición cargada de personalidad y emoción.

El componente audiovisual del proyecto contó con la producción de María Alejandra Ballesteros, Juan Ibarra y Juan Manuel Uparela, quienes aportaron su creatividad al desarrollo visual y gráfico de este lanzamiento.

“La Convocatoria” representa un espacio de colaboración que conecta diferentes estilos, historias y perspectivas musicales, demostrando el potencial de la nueva generación de artistas colombianos.

Este lanzamiento marca el inicio de una comunidad artística en constante crecimiento, mientras que la segunda edición del proyecto ya se encuentra en etapa de desarrollo.