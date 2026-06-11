Amanecer Seguro fortalece la cercanía entre Policía y comunidad en San Martín de Loba

Como parte de la estrategia institucional Amanecer Seguro, la Policía Nacional desarrolló una jornada de acercamiento comunitario en el municipio de San Martín de Loba, sur de Bolívar, con el propósito de fortalecer los lazos de confianza con la ciudadanía y escuchar de primera mano sus inquietudes en materia de convivencia y seguridad.

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La actividad se llevó a cabo durante las primeras horas de la mañana, momento en el que uniformados compartieron con comerciantes, transportadores, trabajadores y habitantes que inician sus labores desde temprano, generando espacios de diálogo que permitieron conocer las necesidades y percepciones de la comunidad.

Durante la jornada, los policías brindaron recomendaciones de prevención, orientación sobre los canales de denuncia y medidas de autoprotección, promoviendo la corresponsabilidad ciudadana como herramienta fundamental para la construcción de entornos seguros.

Asimismo, se escucharon las inquietudes de los habitantes sobre diferentes situaciones que afectan la convivencia, reafirmando el compromiso institucional de trabajar de manera articulada con la comunidad para atender sus requerimientos.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos espacios de interacción ciudadana: “La seguridad se construye escuchando a la comunidad y trabajando de manera conjunta. Con la estrategia Amanecer Seguro buscamos fortalecer la confianza, estrechar los vínculos con los ciudadanos y generar entornos más seguros para todos los habitantes del sur de Bolívar”, señaló el oficial.

La Policía Nacional continuará desarrollando este tipo de actividades preventivas en los municipios del departamento, reafirmando su compromiso con la convivencia, la participación ciudadana y la construcción de territorios más seguros.