Policía de Cartagena implementa campaña de vacaciones seguras frente al receso escolar

Con el propósito de fortalecer la protección de los niños, niñas y adolescentes durante el receso escolar, la Policía Nacional, a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, se encuentra desarrollando jornadas lúdicos pedagógicas en la Institución Educativa de Cartagena, en el marco de la campaña “Vacaciones Seguras”.

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La actividad se llevó a cabo en un trabajo interinstitucional, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, a Secretaría de Educación y la Secretaría de Participación y Desarrollo Social de la alcaldía Distrital de Cartagena, con el objetivo de brindar herramientas de prevención y promover el adecuado aprovechamiento del tiempo libre durante las vacaciones escolares.

A través de juegos, dinámicas recreativas y actividades de integración, los estudiantes participaron en espacios orientados al fortalecimiento de la sana convivencia, el autocuidado y la adopción de comportamientos seguros que contribuyan a su bienestar durante este periodo de descanso académico.

Durante la jornada, los funcionarios y uniformados entregaron recomendaciones para prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la vida, integridad y seguridad de los menores de edad, haciendo énfasis en la importancia de mantener una comunicación constante con sus padres o cuidadores, evitar exponerse a situaciones de peligro y acudir a las autoridades ante cualquier eventualidad.

Asimismo, se socializaron las líneas de atención y emergencia 141 del ICBF y 123 de la Policía Nacional, con el fin de que los estudiantes conozcan los mecanismos de protección y denuncia disponibles para salvaguardar sus derechos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque. Invita a las familias cartageneras a acompañar y supervisar las actividades de los niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones, promoviendo espacios seguros de recreación, deporte y convivencia que contribuyan a su desarrollo integral.