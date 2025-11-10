En Risaralda, reforzaron la seguridad en las bases militares y comandos de Policía

Pereira

Tras el atentado que iba dirigido contra el Batallón Bolívar en Tunja, Boyacá, donde las autoridades lograron neutralizar una volqueta cargada con explosivos que pretendía ser ingresada a la base militar, las alertas se extendieron a todos los departamentos del país, incluido Risaralda, ante la posibilidad de nuevas acciones terroristas.

En respuesta, las autoridades de Risaralda anunciaron el refuerzo de las bases policiales y unidades militares, especialmente en los municipios del occidente del departamento. El objetivo es prevenir cualquier intento de atentado por parte de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN, con presencia en zonas limítrofes con el Chocó, y el Clan del Golfo, que ha intentado expandir sus operaciones hacia municipios como Mistrató, Belén de Umbría, Guática y Santuario.

Recordemos que recientemente se han encontrado caletas con explosivos en varias zonas rurales, lo que llevó a activar planes especiales de vigilancia y reacción inmediata, así lo confirmó Israel Londoño, secretario de gobierno del departamento.

Desde la Fuerza Pública, se ha hecho un llamado a la ciudadanía para que esté atenta y reporte cualquier situación sospechosa que pueda poner en riesgo la seguridad de la población o de los uniformados adscritos a la Octava Brigada del Ejército Nacional. Las autoridades mantienen un plan de alistamiento permanente y aseguran que se están tomando todas las medidas necesarias para evitar posibles ataques terroristas.

Las autoridades reiteraron que, pese a las amenazas, Risaralda mantiene un parte de tranquilidad, y que el trabajo conjunto entre el Ejército, la Policía y los organismos de inteligencia continuará fortaleciéndose para garantizar la seguridad en el departamento.

